Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

· Las presiones de Trump: cambio de señales.

· Alonso Granados, legislador misógino en Puebla.

· Alejandro Moreno se enfila a la dirigencia tricolor.

La tarde del pasado jueves, el Presidente de los Estado Unidos, una vez más, amenaza a México ante lo que, según él, es un descuido y falta de interés, al permitir un “importante” flujo migratorio de Centroamérica hacia la Unión Americana.

Todas las importaciones mexicanas se verán gravadas a partir del 10 de junio, con un impuesto del 5% como sanción hacia el país y las autoridades por no cerrar la frontera sur. Sin duda, el Presidente de los Estados Unido no se ha percatado del daño que generará a la economía de las familias norteamericanas, ya que el consumo de productos de distintas índoles provenientes de México es elevado, y no será sencillo sustituirlos por productos americanos o de otra región.

Este nuevo embate o agravio del Gobierno Norteamericano hacia México, es una mala señal a la aprobación del nuevo tratado de libre comercio para la región norte de América, que tanto han impulsando empresarios y gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

Donald Trump, desde su arribo a la Presidencia de los Estados Unidos, ha señalado que el “Muro Fronterizo” lo pagará México, y siempre ha dado señales de que la vía sería mediante la imposición de aranceles; sin embargo esta alternativa golpea, y duro, a los consumidores estadounidenses que habrán de reaccionar en breve, ante el elevado consumo de materias primas provenientes de nuestro país.

La reacción del Gobierno Mexicano fue inmediata y oportuna a través de Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, en principio, y más tarde mediante una misiva del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que deja claro el respeto y el diálogo que debe privilegiarse en la relación bilateral entre nuestro país y los vecinos del norte; esta acción llevada a la práctica, dañará no sólo la relación entre ambos países, sino el flujo comercial y a la economía de los Estados Unidos.

Tómelo con atención.- Esta semana el Diputado Héctor Alonso Granados generó polémica en el Congreso de Puebla, cuando ante una iniciativa que busca disminuir las penas para las mujeres por aborto, señaló: “Hay que pensar antes de abrir las piernas”. No es la primera ocasión que el polémico legislador de Morena deja ver sus frustraciones y poca educación, al lanzar expresiones en contra de la mujer. Sin duda, ante el apoyo que en el ámbito federal ha brindado Morena como partido, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador al empoderamiento de las mujeres y a la equidad de género, el diputado debería ser sancionado por el partido.

Queda claro que el nivel de los candidatos y legisladores locales de Morena es inferior a las expectativas que la sociedad había generado en torno a un cambio en nuestro país.

Tómelo con Interés.- Esta semana ha sido trascendental para Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, quien se enfila a dejar la Gubernatura de Campeche para contender y llegar a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional.

El político campechano enfrenta el reto de refundar su partido en esta Cuarta Transformación, para desdeñar la corrupción e impunidad que por muchos años rodearon al Revolucionario Institucional, bajo el cobijo de dirigentes y malos gobernadores como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, los hermanos Moreira y muchos otros políticos que nunca se cansaron de enriquecerse y lucrar con su partido y el gobierno, en agravio de la sociedad.

Alito irá por rescatar el papel del PRI como oposición, que sepa establecer un diálogo fresco y coherente, que permita equilibrar las fuerzas y construir mejores oportunidades para los mexicanos y para nuestro país.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.