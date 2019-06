El cuerpo, contenedor de la existencia María Conejo

México .- Desde que la artista visual María Conejo era estudiante, en la escuela se fomentaba el diseño como una herramienta de consumo, idea que decidió apartar para retomar la feminidad desde una función específica del arte.

En entrevista con Notimex, María Conejo explicó que, para ella, el arte va más allá de hacer dibujos, pues es un compromiso que tiene funciones importantes en la vida de las personas.

A través del dibujo, María crea representaciones de cuerpos femeninos como protagonistas de sus propias narrativas. Un mensaje de resistencia y de reivindicación:

“Encontré un estilo, un mensaje que quería decir que para mí es muy importante, estoy súper comprometida a hacerlo, a diario vengo a mi estudio y hago cosas y me interesa evolucionarlo”, detalló.

Durante gran parte de su vida, María Conejo se sintió rara con su cuerpo, al grado de preguntarse si salía de casa vestida de forma adecuada para subirse al metro, caminar por la colonia o asistir a cierto evento, siempre con la interrogante de si debía cubrirlo.

“Siempre me han dicho que tener un cuerpo está mal, y no tiene que ser ni bueno ni malo, me interesa ocuparlo para comunicar cosas que van más allá de la cultura, de alcanzar un ideal del cuerpo, o los tabúes alrededor de la sexualidad”, señaló.

Para la ilustradora, la representación del cuerpo femenino ha sido controlada por la Iglesia, el Estado o la publicidad, que dictan las reglas de cómo se debe ver y percibirse.

“Me interesa reclamar esas representaciones del cuerpo femenino, mostrarlas desde mi perspectiva, no tratando de imponer, sino simplemente hablar desde mi punto de vista”, sostuvo.

Conejo indicó que el cuerpo es el contenedor de la existencia, lo que hace vivir, convivir y estar aquí.

Como respuesta a una necesidad de autoconocimiento, María, en colaboración con la periodista Zoe Mendelson, creó la plataforma “Pussypedia”, una enciclopedia en línea, bilingüe, gratuita e inclusiva que concentra información sobre sexualidad, cuerpo y vaginas.

“A todos nos falta tener un portal en el que sí puedas consultar información sobre tu cuerpo; es importante quitarle los tabús al cuerpo y desechar la vergüenza”, subrayó.

A su vez, dijo, buscan reapropiar una palabra insertada en el contexto político mundial, cuando Trump señaló que a las mujeres había que agarrarlas por la “pussy”.

“Es una manera de reapropiarnos y responder a eso, una palabra que se ha usado de manera agresiva, misógina y tomarla de una forma diferente”, acotó.

Lo anterior, expresó, es un claro ejemplo de cómo la misoginia es un problema que nadie atiende, y es necesario sumar esfuerzos de la comunidad para darle una solución.

NTX