Maribel Guardia revela que sufrió un aborto

México.- Maribel Guardia quien cumplió 60 años de edad recientemente, acudió a entrevista al programa La Saga de Adela Micha, en compañía de su esposo Marco Chacón.

La actriz y cantante reveló junto a su esposo haber tenido un aborto hace un tiempo, algo que la llevó a tomar la decisión de no tener más hijos junto al reconocido abogado.

Al tocar el tema de los hijos, el abogado Marco Chacón expresó: “se embarazó una vez pero tuvo un aborto espontáneo. Ella me contestó: ‘¿quieres que me haga un tratamiento de fertilidad?’ a lo que le respondi ‘no, no lo hagas, yo con Julián tengo'”.

Cabe señalar que Marco Chacón ha sido un buen amigo y figura paterna para Julián Figueroa hijo de Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian.

Sobre su matrimonio con el reconocido abogado, la también cantante manifestó:

“Para nosotros no ha sido difícil, ha sido muy bonito, la verdad que nos llevamos muy bien. Cuando aprendes a tener a tu pareja y ver la riqueza que le da tu vida es muy bonito”. MARIBEL GUARDIA

Aquí te dejamos el video: