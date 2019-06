Repuntan en Metro robos a pasajeros

Ciudad de México.- Los robos que denunciaron pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo Metro tuvieron un repunte en poco más de dos años.

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), durante 2017 se reportaron ante los ministerios públicos mil 863 casos.

En cambio, al año siguiente los asaltos bajaron, pues se concretaron 979 denuncias; sin embargo, tan sólo entre enero y abril de 2019 se contabilizaron mil 318.

Las cifras de la Procuraduría local indican que en dicho periodo hubo un total de 4 mil 160 casos.

El reporte revela que en 2017 fueron denunciados mil 720 robos sin violencia y en 143 eventos los delincuentes usaron algún tipo de arma o emplearon golpes.

Para 2018 se contabilizaron 870 atracos no violentos y 109 violentos.

Y en los primeros cuatro meses de este año sumaron mil 170 robos sin violencia y 148 violentos.

Según agentes consultados de las policías Bancaria e Industrial (PBI) y Auxiliar, los objetos más robados son celulares y carteras.

El viernes pasado, Jaime Ortega, estudiante de la UNAM, sufrió el robo de su celular en la Línea 3 del Metro.

“Subí en (la estación) Indios Verdes y el Metro estaba lleno y no me pude sentar (…), y cuando iba a llegar a Balderas bajó mucha gente y me empujaron.

“Ya en uno de los pasillos del Metro iba a sacar mi celular, pero ya me lo había sacado de mi mochila. Y no denuncié porque iba a perder mucho tiempo“, contó el joven, de 20 años de edad.

Sobre el tema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó ayer que se realizaron varias detenciones de presuntos ladrones en dicho medio de transporte.

El primer caso se registró cuando agentes de la Policía Auxiliar (PA) hacían su recorrido de vigilancia por los pasillos de la estación Buenavista de la Línea B cuando un pasajero les pidió ayuda para detener a una mujer y dos hombres, quienes usaron un cuchillo para quitarle su celular y cartera en el transborde hacia Ciudad Azteca.

Los oficiales lograron el arresto y les encontraron el botín y el arma punzocortante; los tres implicados fueron llevados al Ministerio Público.

Y el segundo evento ocurrió cuando un usuario del Metro pidió ayuda a elementos de la PA, pues fue asaltado en la estación Chabacano de la Línea 9, en la Colonia Vista Alegre, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Los policías localizaron al implicado, de 35 años de edad, a quien le encontraron el móvil, que tenía un valor de 15 mil pesos, por lo que fue remitido al Ministerio Público.

