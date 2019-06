Solicitarán medidas de protección para la senadora Citlalli Hernández

México.- El Senado de la República solicitará a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, medidas de protección para la senadora Citlalli Hernández, anunció Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva.

Dijo que se comunicó con el Fiscal General de la República, y “quedamos de vernos en estos días personalmente, a lo largo de esta semana para abordar el tema”.

Añadió, en conferencia de prensa, que en el Senado se revisarán diversos mecanismos de seguridad para proteger a los senadores, trabajadores, representantes de los medios y a miles de visitantes que acudan a sus instalaciones.

Por su parte, la senadora Citlalli Hernández, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general para que no se genere ningún tipo de especulación. “Dejemos que la Fiscalía y las autoridades correspondientes realicen las investigaciones pertinentes”.

Reiteró que se encuentra bien de salud, no tiene quemaduras en el cuerpo, y que estuvo un par de horas en observación para descartar un impacto toxicológico.

Es importante no hablar de un libro bomba, refirió. Dijo que era un artefacto con contenidos explosivos y con forma de libro, pero “yo no me atrevería decir que era una bomba, como tal. Esperemos que la Fiscalía determine qué era lo que contenía este libro”.

Detalló que el artefacto llevaba dos días en su oficina antes de que intentará abrirlo; y que hasta el momento, después del acontecimiento, no ha regresado a su oficina.

Añadió que todo mundo está en la libertad de interpretar lo que quiera, pero ella se considera una persona honesta y no realizaría un autoatentado, como alguien ha especulado.

En la conferencia también estuvieron los senadores Cristóbal Arias, Miguel Ángel Navarro, Bertha Caraveo Camarena, Alejandro Peña, Cruz Pérez, Arturo Bour y Malú Micher.

En otro tema, el senador Martí Batres dijo que respeta la decisión de renunciar de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Señaló que se estará a la espera de que el Presidente de la República envíe una nueva propuesta para que el Senado de la República o la Comisión Permanente inicie el proceso de ratificación.

Con información del Senado de la República