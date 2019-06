Aerolíneas advierten que terminal 3 en AICM no resolverá la saturación

México.- Desde el cambio de administración, una de los principales objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) y, en su lugar, remodelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) junto a la ampliación de la Base Militar de Santa Lucía.

Pese al optimismo que presentó Obrador, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Luis Felipe de Oliveira, aseguró que la tercera terminal del AICM no va a ser la solución a la gran demanda que tiene el aeropuerto.

“La nueva infraestructura siempre es positiva, pero el problema del AICM son varios, como las pistas de aterrizaje que no tienen cómo ampliarse más o las conexiones entre las tres terminales no es la ideal. Es una gran dificultad, va a ayudar, pero no soluciona el problema“, explicó Oliveira.

Asimismo, el especialista destacó que el gobierno obradorista no cuenta con un plan bien establecido pues de ninguna manera se llegará a satisfacer las necesidades que requieren los usuarios de transportes aéreos.

