¿Anahí está embarazada?

México.-En enero de 2017,Anahí debutó en la maternidad con el nacimiento de Manuel, fruto de su relación con el exgobernador Manuel Velasco, su actual esposo.

Pese a que aquel recibimiento significó su retiro en la escena musical, la ex RBD continuó en contacto con sus seguidores compartiendo detalles de su nueva faceta como madre. Incluso publicó “Valiente” un libro sobre la maternidad.

Sus fans no estaban tan convencidos con aquel lanzamiento; sin embargo, le demostraron sobrado apoyo y cariño.

“Con mucha ilusión quiero compartir con ustedes un pedacito de mi corazón. Gracias por siempre estar ahí. Esto es para ti. Valiente nació en mi corazón para acompañar a las futuras mamás en el maravilloso proceso del embarazo. Puse mi corazón en este libro para ustedes”.

A más de dos años, la actriz y cantante parece haberse decidido a sumar un nuevo miembro a la familia. Una publicación en Instagram está descontrolando emociones entre seguidores. Hay nuevo misterio que resolver. Todos nos preguntamos: ¿Está embarazada? ¿Manuelito tendrá un hermanito? ¿o hermanita?

Se trata de una fotografía del pequeño cubriéndose los ojos que le impiden apreciar con plenitud unos globos azules que flotan sobre su cabeza.

En menos de 24 horas la publicación alcanzó casi los 150 mil me gusta; no obstante, tanto interés no ha motivado a Anahí a confirmar o desmentir el supuesto.