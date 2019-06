‘Checo’ Pérez espera mejorar en el GP de Canadá

México.-El piloto mexicano Sergio Pérez, espera que las cosas le vayan mejor en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 del próximo fin de semana, luego de lo complicado que le resultaron las dos últimas pruebas en España y Mónaco.

Hemos tenido un par de carreras difíciles en España y Mónaco, pero me siento más positivo acerca de nuestras posibilidades en Canadá”, manifestó el corredor del equipo SportPesa Racing Point desde Canadá.

La confianza también le viene de conocer el trazado del circuito Gilles Villeneuve en Montreal, donde en el 2012 visitó el podio con un tercer lugar vistiendo el nomex de Sauber, y llega totalmente decidido por el resultado que les permita sumar puntos en el campeonato de pilotos.

El circuito de Montreal siempre ha sido bueno para mí. Tuve un podio allí en 2012 y realmente me encanta el evento. No son sólo los fanáticos canadienses, sino porque siempre me encuentro con muchos mexicanos que van a ver la carrera”, comentó “Checo”.