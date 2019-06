México.– Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la solidaridad de los mexicanos frente a la pretensión de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos de México.

HAY POSIBILIDADES DE LLEGAR A UN ACUERDO CON EU

Así mismo, aseguró que las pláticas con las autoridades de ese país “van muy bien”, con posibilidades de llegar a un acuerdo, toda vez que mañana miércoles el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para tratar este asunto.

“No vamos a permitir nada que afecte nuestra soberanía”, planteó al resaltar que “vamos a esperar la reunión de mañana. Yo sigo manteniendo mi postura de que se va llegar a un acuerdo. Yo sigo optimista”, expresó el mandatario.

“¿A pesar de que se impongan los aranceles (a los productos mexicanos) como lo dice el mandatario (Donald) Trump?, se le preguntó, a lo que remarcó: “Es probable. Vamos a esperar y ojalá con todo lo que significa esta palabra, este concepto, ojalá que haya un acuerdo”.

Al cuestionarlo sobre si seguirían negociando, aunque haya aranceles, el mandatario federal expuso: “Si, sí, nosotros vamos al diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo”.

Dejó en claro que sólo si es necesario, se reuniría con su homólogo del vecino país del norte: “ya lo dije, si hace falta lo haríamos, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana y otros encuentros. Tenemos una muy buena comisión en Estados Unidos, de muy buen nivel”.

Finalmente, el Ejecutivo pidió no hacer conjeturas y esperar el resultado de las negociaciones de la delegación mexicana que se encuentra en Washington y que encabeza el canciller Marcelo Ebrard.

Recordó que él estará en Tijuana, Baja California este fin de semana y continuará con sus visitas en la frontera dos o tres fines de semana más.

NO SE HAN INICIADO OBRAS EN SANTA LUCÍA, ACLARA

El gobierno federal acatará las resoluciones del Poder Judicial de la Federación sobre el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, afirmó López Obrador, al señalar que hasta ahora no hay obras en ese lugar, aunque hay quienes incluso llevan drones para tomar fotografías y constatar el inicio de los trabajos.

Cuestionado sobre la suspensión provisional que dictó un juez para que no se realicen obras hasta que no existan estudios de impacto ambiental, el Ejecutivo federal aclaró que se respetará siempre lo que dicte el Poder Judicial de la Federación.

El Ejecutivo federal indicó que esta controversia sobre el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía tiene su origen en quienes se quedaron enojados por la cancelación de la terminal aérea en el lago de Texcoco y quienes se oponen al Tren Maya.

López Obrador comentó que será a finales de este mes y principios de julio cuando se cuente con el estudio del impacto ambiental de la nueva terminal aérea.

Refirió que, si bien en el lugar hay maquinaria, lo cierto es que sólo se está a la espera de tener toda la documentación lista para el arranque de los trabajos. “Pues por eso es que vuelan los drones, para ver si ya están moviendo tierra. Son intereses”, acotó. Además, “los voy a estar denunciando, con todo respeto. Si tenemos, por ejemplo, información de quiénes son los que están financiando los drones, ¡claro que los voy a dar a conocer!

Descartó que se retrasen las obras de construcción, al considerar sin embargo que los detractores del proyecto, seguramente impondrán “amparo, tras amparo, pero vamos a cumplir con la ley. Les vamos a demostrar que puede más la razón”.

NO HAY CACERÍA DE BRUJAS CON EXFUNCIONARIOS

López Obrador afirmó que, en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no hay una “cacería de brujas”, pues son procesos que tienen que ver con denuncias que estaban en curso y están siendo atendidas por la Fiscalía General de la República (FGR), que actúa de manera autónoma y con base en la ley.

“No, no, hay procesos que tienen que ver con denuncias que estaban en curso y que están siendo atendidas por la Fiscalía General. Eso es lo que puedo decirles”, enfatizó.

AMLO NO ASISTIRÁ CUMBRE DEL G-20

El presidente de México confirmó categóricamente que no viajará a Japón para participar en la reunión cumbre del G-20, aunque sí mandará una carta como “modesta aportación” a ese importante foro mundial.

De esta manera por parte de México participarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

El primer mandatario agregó que sólo enviará esta carta donde destacará que está bien reunirse, pero para que no haya desigualdad en el mundo.

Es la desigualdad la que origina el deterioro del medio ambiente, la migración, la inseguridad y violencia y, por lo tanto, ese debería ser el tema a tratar, subrayó.

Que se promueva la justicia en el mundo, la fraternidad universal, por lo tanto, “¡ya basta de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo!”, aunque insistió en que no viajará a Japón porque no quiere estar en ese foro para no promover las confrontaciones en temas como la guerra comercial, “en la que no estoy de acuerdo”.

ESTA MISMA SEMANA SE ENVIARÁ AL SENADO TERNA PARA TITULAR DE LA CRE, Y CONSEJEROS DE PEMEX Y CFE

Esta misma semana se podría enviar al Senado de la República la terna para sustituir a Guillermo García Alcocer, quien renunció el día de ayer a la titularidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), confirmó el titular del Ejecutivo.

Adelantó también que están pendientes los nombramientos de integrantes de los consejos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e insistió en detallar el perfil que deben cubrir las personas a quienes se enviaría como propuestas de las ternas.

Se debe de tratar de gente honesta, nacionalista, preparada, independiente, “verdaderamente independiente de todos”, cercanos al pueblo y distantes del poder, quienes deberán realizar un trabajo serio en los consejos de estas instituciones, lo mismo que en la Comisión Reguladora de Energía.

Agregó que desconoce si existe alguna investigación en marcha contra García Alcocer, quien apenas renunció a la Comisión Reguladora de Energía con fecha 15 de junio, pese a que hace algunas semanas en una de las conferencias de prensa matutinas, funcionarios federales hablaron precisamente de esa indagatoria.

AMLO RECONOCE ALTO ABSTENCIONISMO EN ELECCIONES DEL 2 DE JUNIO

Respecto a la jornada electoral del pasado domingo y los triunfos de Morena, López Obrador dijo que por el momento no se pronunciará al respecto, pero que sí celebra que hayan transcurrido de manera limpia y libre, porque no intervino el gobierno: “Nadie fue acarreado, a lo mejor por eso hubo poca participación”, afirmó.

Así mimo, reconoció que hubo un alto abstencionismo, pero dijo desconocer la razón de ello.

En todo caso, expuso en la conferencia de prensa mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, todos los ciudadanos somos libres y si no les gustaron los candidatos o los partidos, pues no participaron.

Se trata de una evidencia de la libertad que se goza hoy en día, aunque tal vez los partidos o los candidatos no consiguieron levantar el interés de la mayoría de los ciudadanos.

Incluso, no descartó que el abstencionismo se haya debido a que se trató de elecciones intermedias las cuales los ciudadanos no consideraron muy importantes, a pesar de que en Puebla y en Baja California se eligieron gobernadores.

Tampoco desestimó la eventualidad de discutir el tema de la segunda vuelta electoral para darle mayor legitimidad a los triunfos de quienes resulten electos en los comicios de todos tipos, si bien en este caso: “Lo que rescato de la jornada del domingo, es que no hubo fraude, eso es lo más importante”, insistió.