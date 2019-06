¿Pantalón o falda? La “gran aportación” de Sheinbaum a la educación

México.- Malo es el gobierno que se dedica a lo superfluo, lo caprichoso, lo accesorio o lo irrelevante en vez de atender lo urgente, lo profundo y lo necesario. El gobierno de la “científica” morenista Claudia Sheinbaum es, por tanto, un mal gobierno…

Resulta que ayer, justo cuando la Ciudad de México se convertía en un caos vial (de por sí), justo porque el gobierno capitalino de MORENA sigue sin atender en serio y a fondo el conflicto entre los taxis concesionados y los taxis de aplicación (Uber, Cabify, DiDi, etc.), la “científica” Claudia Sheinbaum hacía una “gran aportación” a la educación de la Ciudad de México: ¡anunciaba la política del “uniforme escolar neutro”, guau!… para que las y los chamacos de educación básica puedan elegir si van a la escuela con pantaloncito o con faldita…

¡Caramba, pero qué tremenda “aportación” a nuestro pésimo sistema educativo capitalino, dominado por la mafia magisterial de la CNTE y del SNTE!

¡Caí en el piso de tanta emoción, no saben!

Por supuesto que, como comparsa de tan singular y trascendente evento, estaba el Secretario de Educación Pública a nivel federal, el trapecista político Esteban Moctezuma.

Digo, ya sabemos que está de moda la oligofrénica “ideología de género” y que los morenos se las quieren dar de “progres”, pero, sinceramente, hasta su pocilga de iniciativa resulta de veras irrelevante para fortalecer la cultura de la igualdad y para eliminar los estereotipos en la “ciudad de los derechos”.

Es obvio que se trata de un caprichito del gobierno en turno que, en este caso, actúa como títere de los dos lobbies de la “ideología de género”: el feminista y el LGBTTTIQA+ 3.1416. Y ya sabemos cuál es la forma de operar de estas sectas: influir sobre los tomadores de decisiones (Sheinbaum y Cía.) para que utilicen a las instituciones públicas a fin de imponerle al resto de la sociedad su propia agenda, sus propias ideas, sus propios valores…

Usar instituciones y presupuestos públicos para imponer las nociones sectarias y los valores caprichosos de la “ideología de género”. A esto se presta el gobierno de MORENA en la Ciudad de México.

Se trata, pues, de un acto fascista, de un acto de imposición, que jamás estuvo mediado por una discusión seria con madres y padres de familia, especialistas, comunidades educativas, etc.

¡El gobierno títere de Claudia Sheinbaum lo impone y todo mundo se jode!

Es la forma de proceder de los gobiernos sometidos a los lobbies de la “ideología de género”.

¿Y de verdad piensan que así se logrará un avance sustantivo en materia de igualdad entre sexos (“género” es un pseudo-concepto)? ¿De veras creen que los cambios sociales auténticos, legítimos, estructurales y de larga duración se dan por capricho de unas cuantas autoridades “progres” y de un conjunto de fascistas culturales (feministas y LGBTTTIQA+ 3.1416)?

¡Increíble que esto pase en pleno siglo XXI!

Ojalá que la inepta señora Sheinbaum, que parece que no tiene qué hacer en esta Ciudad Gótica de México, se dedique a cosas de veras sustanciales para mejorar la educación en nuestra ciudad capital. Y que a mí no se me ponga “progre” en materia educativa, porque le gano:

Ya ni siquiera deberían usarse uniformes en las escuelas, porque la uniformidad en la manera de vestir es un correlato de una manera uniforme de ser, de pensar y de actuar acorde con sociedades autoritarias; y también es un factor que refuerza el pensamiento único, al tiempo que restringe la libertad de expresión del educando y daña el sano desarrollo de la personalidad infantil. Es más, ya ni siquiera debería haber escuelas públicas como las que tenemos en México, dominadas por mafias magisteriales parasitarias (SNTE y CNTE) que, esencialmente, funcionan como guarderías chafas y como centros de adoctrinamiento a favor del gobierno autoritario en turno. Es esencial “desescolarizar” la educación: con un buen sistema telemático y una laptop al alcance de la mano, cualquier chamaco aprendería más entrando a Aula 365 o viendo Dora, la exploradora que yendo a clases (cuando hay) con “maistros” de la CNTE o del SNTE.

Para conocimiento de la “científica” Claudia Sheinbaum, nada hay mejor como la educación personalizada: que cada quien aprenda de acuerdo con su capacidad, su ambición y su ritmo, sin necesidad de quedar sometido a la dinámica jodida de los claustros educativos.

Yo lo vengo diciendo desde hace varias décadas: hay que transitar de la educación escolar y autoritaria a la educación por Internet, al e-learning, a la educación en línea. Y, así, todas las personas podrán aprender lo que quieran y cuando quieran, para su personal e inmediato provecho, sin necesidad de tener que soportar estúpidas iniciativas sobre “uniformes escolares neutros”, como la de la “científica” Claudia Sheinbaum.

Y, de todos modos, iré de inmediato a comprarme mi faldita: sin duda, con una faldita me será más fácil rascarme la entrepierna.

CABL