Sin estructura, Morena irá al fracaso

Héctor Moctezuma de León.

Las elecciones del domingo pasado mostraron que Morena no puede ni debe apoyarse sólo en el efecto López Obrador, que sin estructura, el partido en el poder irá al fracaso. Y ¿qué es una estructura partidista? Tener representación en todos los rincones del país, como la tuvo durante decenas de años el PRI y casi la tiene el PAN.

Morena gana las dos gubernaturas en disputa, la extraordinaria de Puebla y la ordinaria de Baja California, por el efecto AMLO y la baja asistencia de los votantes a las urnas, lo que en el pasado siempre favoreció al PRI, que en no pocas ocasiones desalentó a los votantes con consignas de que la elección estaba decidida.

A Morena lo tundieron los panistas en Tamaulipas, en Aguascalientes y en Durango en coalición con el PRD. En Tamaulipas, el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no solamente fortaleció la estructura del blanquiazul en la norteña entidad, sino que contrató a operadores priistas diestros en mañas que en el pasado hicieron ganar a su partido, pero que ahora pasaron al bando contrario.

Morena debe pensar muy en serio que el efecto AMLO se irá diluyendo con el paso del tiempo y que en las elecciones del 2021 y del 2024 no tendrá una figura como la del tabasqueño para que con su sola imagen arrastre a la población a votar por sus colores. Además la estructura del partido tendrá que estar presente en todas las casillas que se instalen a lo largo y a lo ancho del país, para evitar que les metan gol como les pasó con el PAN en el 2006.

Crear una estructura partidista en todos los rincones del país, no será una tarea fácil, se requiere de operadores que conozcan bien a la gente a quienes encargarán las dirigencias seccionales, municipales y regionales bajo una nueva visión de partido para dejar atrás el concepto de partido de un solo dueño. Al PRI le costó muchos año integrar lo que después llamó el voto duro, no es fácil.

****

Con todo el optimismo que desbordó en las entrevistas de este lunes la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, su partido fue el gran perdedor en las elecciones del domingo pasado, ganaron 14 presidencias municipales en Durango, en donde perdieron la capital del Estado, la alcaldía más importante en esa entidad y en cambio ganan presidencias como Cuencamé, Pánuco de la Corona y Peñón Blanco, entre otras municipios sin ninguna importancia, pero doña Claudia dice que le fue bien, como lo dijo Marko Cortés el del PAN, que si su partido arrolló en Aguascalientes y Tamaulipas fue por los respectivos gobernadores de esas entidades realizaron todas las porquerías habidas y por haber para alzarse con la victoria. No le busquen… Por cierto, a Ruiz Massieu ya se le fue de las manos la elección de septiembre. Quien llegue al CEN del PRI tendrá que hacer verdaderos malabares para el partido no pierda el registro en las elecciones del 2024. En Tamaulipas, el fracaso de Morena se debe en gran parte a Alejandro Rojas Díaz Durán, el recién expulsado de Morena… Sin muchas perspectivas la reunión de mañana en Washington: la cara de Marcelo Ebrard en las fotos de los últimos días lo dicen todo… Los taxistas le tomaron la medida a la doctora Claudia Sheinbaum, que este lunes fue rebasada por varios miles de taxistas que exigen la desaparición de las aplicaciones, pero que no ofrecen un mejor servicio.

