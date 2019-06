Vigencia de “La Peor Señora del Mundo”, gracias a lectores Francisco Hinojosa

México .- Mucho más allá de la típica historia de “Había una vez…”, La Peor Señora del Mundo del escritor Francisco Hinojosa (1954), es un libro que vino a cambiar la historia de la literatura infantil mexicana, tanto que en sus 27 años ha vendido más de medio millón de ejemplares, lo que lo convierte en el libro infantil más vendido en México.

Su autor, “Pancho” como cariñosamente lo llaman sus amigos, afirma que se trata de una obra que cuya modernidad se la han dado los propios lectores, no solo en cuanto al número de ediciones, la retroalimentación, espectáculos presentados, proyectos literarios en escuelas y bibliotecas iberoamericanas.

Una vez más, su creador quien es uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil en lengua española, vuelve apostar a su éxito y presentará el próximo 16 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, “Rock &Libros” un espectáculo escénico acompañado por la Orquesta Basura.

“La Peor Señora del Mundo, tuvo una vida muy accidentada, pues escribir el libro pensando en una vecina que era muy mala; en un principio no lo escribí y me quedé con la idea en la cabeza. Tras dos años se me ocurrió la historia completa y terminé con una gran satisfacción, pero también con una gran duda: nadie lo va a querer publicar y estaba muy seguro”, recordó.

“Los tres dictámenes del Fondo de Cultura Económica fueron negativos, me dijeron que la obra no se podía publicar que iba asustar a los niños y al principio fue prohibida en escuelas, los padres de familia reclamaban, fue muy al principio.

“Ahora esto ha crecido de tal suerte que ahora los adultos son los que llegan con su libro y me dicen que se los firme para sus hijos; han sido varias generaciones de escritores y se ha convertido en muchos espectáculos de teatro, se han hecho dos películas, ha tenido mucha vida”, dijo Hinojosa.

Nombrado embajador de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el 2016, Hinojosa confesó que el éxito de esta historia que narra la malicia de una cruel mujer y cómo los habitantes del pueblo encuentran la forma de plantarle cara, a través de una ingeniosa estrategia, para conseguir liberarse de sus maldades, radica en que se trata de una obra que al principio nadie apostó por ella. “Nadie me lo quería publicar”, dijo.

“Un día un promotor de lectura lo presentó en Tzotzil en teatro y antes de hacerlo, decidió comentarlo con los niños que lo interpretaron y la comunidad; y ellos dijeron e interpretaron que se trataba de la Peor Señora del Mundo porque está en femenino y significa la guerra.

“Y sobre la muralla en la portada, refirieron que se trataba de un cerco militar y la palabra, hacía alusión a los acuerdos de San Andrés Larráinzar y el anciano era el Consejo de Ancianos; le dieron una interpretación real moderna y zapatista con un libro escrito antes del levantamiento zapatista y ni siquiera a mí se me cruzó eso. Es una modernidad que se la han dado los lectores”, destacó.

“Rock &Libros” da el micrófono a Francisco Hinojosa para contar este libro infantil, desde una mirada que abraza a un público tan amplio como sus lectores. Durante el espectáculo, los asistentes por fin sabrán y serán testigos como suena Turambul, ciudad donde se desarrolla la historia.

NTX