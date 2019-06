Beatriz Mojica buscará nuevamente la gubernatura de Guerrero en el 2021

México.- La perredista, Beatriz Mojica Morga confirmó que sí competirá por la candidatura a la gubernatura por el PRD en Guerrero, ya que las encuestas la favorecen para contender nuevamente en la próxima jornada electoral del 2021 “existan las condiciones en el PRD, en un candidato, que en realidad vaya a competir para ganar”.

En entrevista por vía telefónica, explicó que sus motivos de volver a participar en la próxima jornada electoral “es para ganar la gubernatura”, estará a la espera de los tiempos que marque el partido, mientras que el presidente estatal del sol azteca, Ricardo Barrientos Ríos, tiene que demostrar “piso parejo a todos los precandidatos, para que se pueda competir en las mejores condiciones”.

“Yo haría un llamado a la unidad, de partido, ya que, en realidad, vayamos por la transformación, porque no tendrá ningún sentido, no hay realmente que se acabe las corrientes, que haga lo que se ha comprometido el partido, no tendrá el sentido los destapes y las practicas”, declaró la ex candidata a la gubernatura en 2015.

Se le preguntó sobre la presencia de las “corrientes” dentro del partido del sol azteca, respondió que los nuevos estatutos indican que desaparecieron definitivamente, pero en la práctica no se ha podido el avance, ya que siguen permaneciendo vigentes las prácticas de control, no se debe pretender cuantos precandidatos participaran “lo importante es que se escojan mejores condiciones”.

“Si el PRD hace las cosas bien, tendrá la oportunidad, pero si no hace las cosas bien, no habrá oportunidad”, afirmó.

Reconoció que sería lo indicado una coalición con el PRD- PT-MC-MORENA, para competir por la gubernatura en el 2021, pero “no se debería de permitir que tengamos una alianza con el PRI”. Indicó que con las izquierdas se tiene que avanzar.

Mojica Morga aseguró que, de llegar ser nuevamente candidata, tiene la solución para revertir la inseguridad en el estado, es la voluntad política. “Lo que falta es una estrategia, viable que permita que las autoridades que tomen las decisiones, que no se solape la corrupción e impunidad”, argumentó.

Fuente: Agencia de Noticias de Guerrero