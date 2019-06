Guardería ABC, 10 años buscando justicia

México.- “No solo fue el incendio lo que mató a mi hijo y a los otros 48 niños, también fue la corrupción”, afirmó José Francisco García, padre de Andrés Alonso, uno de los pequeños que murió en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el año 2009.

Francisco, miembro del Movimiento 5 de junio, dijo estar convencido de que la tragedia de ABC es un crimen de Estado, uno que culminó con la muerte de 25 niñas y 24 niños. “Esta actual administración dice que está atacando la corrupción de raíz, pero jamás mencionan qué harán en nuestro caso. Aquí también hubo negligencia y omisiones que pagamos con la vida de nuestros hijos. Ya no queremos discursos, queremos que se imparta justicia”.

Este viernes 7 de junio los padres de las víctimas sostendrán una reunión con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Un acercamiento en donde evaluarán si existe aún voluntad política.

De acuerdo con la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 5 de junio de 2009 a las 14:40 horas se inició un incendio en la bodega ubicada en avenida Ferrocarril en Hermosillo, Sonora, la cual era arrendada por la Secretaría de Hacienda de la entidad. El fuego se propagó al inmueble contiguo: la Guardería ABC, S.C, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ese día, 49 menores perdieron la vida y un número indeterminado de niños y adultos resultaron lesionados.

Una década de peregrinar por justicia después, padres de los 49 niños comparten en entrevista para Reporte Índigo que no les interesa una disculpa pública del actual Gobierno, sino que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, misma que ha sido llamada “Ley 5 de junio”, se homologue en todo el país para que nunca más se arriesgue la vida de los pequeños.

“A mi de qué chingados me sirve una disculpa si mi hija ya está muerta; para qué quiero que me digan ‘lo siento’ si así no me la van a regresar… a mí díganme que habrá castigo, garanticen la no repetición de los actos porque de 2009 para acá han muerto más de 70 niños por cuestiones totalmente evitables en estancias infantiles”, declaró Abraham Frajio, padre de Emilia, una de las 25 niñas que perdió la vida en el incendio.

Fuente: Reporte Índigo