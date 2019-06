Continúan sin acuerdos las negociaciones del magisterio en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Este 15 de junio se termina el plazo para la federalización de la educación en Michoacán, sin que se cumpla la principal exigencia del gobierno federal de realizar un censo en el que se muestren irregularidades del sector educativo, afirmó el presidente de la comisión legislativa de Educación del Congreso local, Antonio Madriz Estrada. “Están empantanadas las negociaciones porque no ha habido un acuerdo en la mesa tripartita del gobierno federal, gobierno estatal y maestros”, agregó.

El gobierno del estado solo tiene recursos financieros para pagar esta quincena o a lo mucho este mes a los 32 mil maestros, y no se observa cómo podrá cubrir la nómina en fechas posteriores, apuntó Madriz Estrada.

El diputado local de Morena dijo que la federalización de la nómina no ha caminado, porque no se ha realizado el censo; podría ser con recursos extraordinarios, que no son factibles porque no se ha presentado un plan de reingeniería en el que se muestren medidas de austeridad; que el gobierno estatal adquiera un préstamo, y la otra, la más viable, una reasignación del presupuesto que no la ha emprendido el gobierno estatal porque confía en la federalización.

“En su reciente visita al estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo con claridad que la federalización viene acompañada de un censo que muestre irregularidades en el sector educativo, que no se ha realizado”, apuntó.

En tanto, el gobernador Silvano Aureoles Conejo afirmó que se ha entregado la documentación correspondiente al gobierno de la República, por lo que espera la llamada del secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

“Hace semanas los encargados de la política educativa en Michoacán dejaron a la federación todo el diagnóstico del nivel básico, el número de planteles, de claves estatales y la situación económica que se invierte cada año en este sector para que el gobierno federal analice la información y se determine con cuánto recurso se apoyará al estado”.

Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Víctor Zavala Hurtado, anunció que emprenderá un plan de acción en todo el estado, en caso de que no se concrete la federalización: “Tienen hasta junio para resolver el tema de la federalización y parece que no se cumplirán”.

Las acciones previstas son paros, protestas y plantones en todo Michoacán e incluso señaló que podrían iniciar el Ciclo Escolar 2019-2010 en paro, hasta tener la certeza.

Fuente: La Jornada