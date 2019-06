En la cuerda floja

Francisco Garfias.

La estrategia de “hablar quedito” a Trump nos tiene en el alambre. La nota del día es que no hubo acuerdo en las pláticas para frenar aranceles del 5 por ciento a todas las importaciones mexicanas.

Estas “tarifas” constituyen la represalia del jefe de la Casa Blanca por no controlar los crecientes flujos de centroamericanos que cruzan territorio nacional en busca del “sueño americano”.

El mismísimo Donald Trump la hizo de vocero de la reunión entre el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; y los representantes de México encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.

A las 17:45 horas locales, el jefe de la Casa Blanca posteó sendos tuits para meter presión sobre nuestro país.

“Las discusiones sobre inmigración con representantes de México terminaron por hoy. Hubo avances, pero ni de cerca los suficientes. En mayo hubo 133 mil arrestos en la frontera porque México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder en la reforma migratoria.

“Las pláticas con México se reanudarán mañana en el entendido que, si no se alcanza un acuerdo, los aranceles del 5% iniciarán el lunes, con incrementos mensuales como está programado.

“Entre más altos sean los aranceles, un número más alto de compañías se mudarán nuevamente a Estados Unidos”, puntualizó.

* * *

Las caras de los mexicanos no eran precisamente las más alegres. Ebrard ofreció una conferencia de prensa después del cónclave. El canciller mexicano admitió que las caravanas hacia Estados Unidos “están creciendo demasiado” y que la situación “no se puede mantener como está”.

–¿Qué le propusieron? ¿Qué va a ceder México? —le preguntaron al titular de la SRE, quien hacia esfuerzos por parecer optimista.

Obvio no respondió, por las reservas que impone una negociación.

“Ya conocen nuestro posicionamiento. Hay que tomar medidas no sólo en lo inmediato, y no sólo punitivas, para que esto se resuelva. En eso estamos. No es tan fácil”, dijo.

La respuesta la dio el gobierno mexicano en la frontera sur del país. Soldados, policías federales, estatales y municipales se desplegaron ayer en Chiapas e impidieron el avance de una nueva caravana de alrededor de 500 personas.

* * *

Según expertos del grupo Eurasia, la estrategia de la delegación mexicana ha girado en torno a enfatizar que México ha colaborado lo suficiente para enfrentar los crecientes niveles de flujos migratorios y grupos de contrabando.

“No está claro lo que Estados Unidos quiere obtener de las negociaciones y qué tan dura será la postura que adoptan, pero es probable que México ofrezca duplicar sus esfuerzos de seguridad fronteriza en el sur.

“Lo que es un hecho es que ya envió más agentes de seguridad e inmigración en esa zona y las deportaciones aumentaron”.

México ha aumentado la presencia militar en su frontera sur con 10 nuevos puntos de control en la frontera y, según los informes, las redadas para deportar a los centroamericanos cerca de la frontera también han aumentado.

No soslaya el reporte la presión interna que tiene Trump por parte de legisladores republicanos, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

Sus correligionarios le han expresando al presidente de EU su descontento por los aranceles y amenazan con bloquearlos en el Congreso si comienza a aplicarlos desde el lunes próximo.

Si se imponen aranceles, es probable que México responda con medidas de represalia dirigidas a localidades de EU políticamente sensibles.

* * *

Las calificadoras no esperaron a los resultados de la reunión en la capital de Estados Unidos, Ficht ya degradó la calificación de la deuda de México, mientras que Moody’s movió de estable a negativa la perspectiva crediticia del país.

Habrá que observar cómo se mueve este jueves el tipo de cambio, luego de que se den a conocer los resultados de la segunda reunión con los gringos.

