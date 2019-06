Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- “Se mantienen las pláticas en Washington para que no se apliquen aranceles de 5 por ciento a productos mexicanos a partir del próximo lunes”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia matutina de este jueves.

AMLO CONVOCA A “ACTO DE UNIDAD EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE MÉXICO”

El primer mandatario confió en se podrá llegar a un acuerdo para que no se apliquen dichas medidas unilaterales y, de esta manera se pueda conservar una relación de amistad con el país vecino. “Sin amenazas ni balandronadas, con mucha responsabilidad”, tenemos que actuar de manera responsable, subrayó.

Convocó al pueblo de México a un “acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos”, para el próximo sábado a las 5:00 de la tarde en Tijuana.

Al acto invitará a gobernadores, legisladores, ministros, dirigentes obreros y campesinos, líderes religiosos y empresarios, ante quienes fijará con claridad la postura de mantener una relación de amistad con el pueblo norteamericano.

Señaló que no ha tenido contacto directo con el presidente Donald Trump para abordar el tema de los aranceles y confío en que este jueves se alcancen acuerdos con el gobierno estadunidense.

Refirió que está abierto a todas las voces, incluso que recoge las opiniones de redes sociales.

MÉXICO NO ACTÚA BAJO CONSIGNA DE NINGÚN PAÍS EXTRANJERO

Respecto a la detención de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica de la organización Pueblo Sin Frontera, el titular del Ejecutivo dijo desconocer si existía alguna orden de aprehensión, pero que se encuentran en la Fiscalía General de la República.

Dejó en claro que su gobierno no actúa por consigna de ningún país extranjero. Ello en referencia a las acusaciones de la propia organización que difundió en sus redes sociales: ¡Se nota la presión del gobierno anti-migrante de EEUU!

MÉXICO TRABAJA EN CRSIS MIGRATORIA

Al cuestionamiento de si se endurecerán los filtros o las medidas de seguridad en la frontera sur, López Obrador declaró que sí se está ayudando en la grave crisis que se vive en los países hermanos centroamericanos, evitando la migración ilegal, pero respetando los derechos humanos.

Destacó que, como ya había mencionado anteriormente, se debe atender la causa que está originando la migración, porque el problema no se resuelve cerrando fronteras.

Además, México está dando acompañamiento a los migrantes ofreciéndoles empleo temporal y con el regreso a su país de origen.

NO HAY DENUNCIA EN CONTRA DEL MINISTRO MEDINA MORA

López Obrador indicó que hay información del gobierno de Estados Unidos sobre las supuestas transferencias millonarias al ministro Eduardo Medina Mora, pero todavía no hay una denuncia y en caso de que la haya se presentará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al hablar sobre la investigación en la Unión Americana en torno a este caso, explicó que la información se dio a la Unidad de Inteligencia Financiera, “pero eso no significa que sea culpable”, y dejó en claro que se investigará para que no haya impunidad, “no se tapa nada, no hay impunidad para nadie”, enfatizó.

En ese sentido, refirió que la instrucción al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, es que todo lo que llegue a esa oficina y que tenga pruebas se debe presentar a la Fiscalía General de la República, “no quedarnos con nada”.

Tras publicarse en un medio de circulación nacional que el ministro realizó transferencias millonarias al extranjero, dijo que cada vez que se tengan pruebas se presentará la denuncia y si no se afecta el debido proceso se dará a conocer la información.

“El criterio es que todo lo que nos llegue de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo se canaliza a la fiscalía”, “ya basta de simulación”, indicó López Obrador.

Sostuvo que no hay indicación alguna para afectar a nadie, pero “cero corrupción” y anunció que a partir de este jueves se inaugura el “Quién es Quién en la Impartición de Justicia”, porque lo más importante de todo es la transparencia.

PRONÓSTICOS DE CALIFICADORAS NO TENDRÁN ÉXITO

Luego de que ayer dos calificadoras ajustaran su perspectiva crediticia para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que respeta su trabajo, pero afirmó que el país crecerá dos por ciento este año y se cumplirá el compromiso de crecer al cuatro por ciento este sexenio.

“Respetamos la opinión de las calificadoras, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía”, y sostuvo que los pronósticos de las calificadoras no tendrán éxito.

“La falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, es la metodología que se usó en el periodo neoliberal, la cual no tomaba en cuenta la variable corrupción, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito”, expresó.

López Obrador sostuvo que no le preocupa el ajuste a la baja de las calificadoras, ya que no se aumentará la deuda pública, hay finanzas públicas sanas, la recaudación está bien, se ejerce bien el presupuesto, no hay inflación, “a pesar de que está lloviendo fuerte, ya parará”.

En ese sentido el mandatario federal refrendó que “cada vez hay más empleos, aumentó el salario, hay más bienestar”, y se sigue trabajando, si bien reconoció que aún hay asignaturas pendientes.