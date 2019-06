Palencia deja de ser técnico de unos Lobos que se podrían mudar a Ciudad Juárez

México.-Si Veracruz es considerado el peor equipo del futbol mexicano, los Lobos BUAP no se quieren quedar tan atrás, pues el equipo está en el limbo y más ahora que se quedaron sin entrenador.

ESPN, Juan Francisco Palencia reveló que terminó su contrato con el cuadro Licántropo En entrevista con, Juan Francisco Palencia reveló que terminó su contrato con el cuadro Licántropo y no piensa renovar, pues la “visión” del equipo no empata con la suya.

“Terminé contrato con Lobos el jueves pasado y no he tenido contactos con la directiva. Creo que la visión de lo que es el equipo y yo no está empatada y lo más sano es que ellos tomen sus decisiones y yo tome mi camino y me siga preparando. Es un momento de separarme y estar cada uno con sus proyectos deportivos. Estoy en pausa para seguirme preparando”. JUAN FRANCISCO PALENCIA

Lobos BUAP se encuentra inmerso en la incertidumbre de si cambian de sede a Ciudad Juárez, aunque Palencia no tomó su decisión con base en ello, sino por el simple hecho de que la directiva no ha sido profesional.

“La principal razón por la cual me voy no es por si se van o no (de Puebla), es porque yo di una lista, Manolo y yo, para que nos firmaran a unos jugadores que tenía como base y no se ha llegado a un acuerdo con ellos. Entonces el martes pasado que habíamos planificado toda la pretemporada iba a entrenar con 4 jugadores… Soy una persona muy metódica, muy ordenado, muy profesional, y por eso decido no continuar. La visión no es la misma”.

Y es que en los últimos días se ha especulado sobre la posible venta del equipo de la BUAP a la empresaria juarense Alejandra de la Vega, con lo que Ciudad Juárez pasaría a tener un equipo de Primera División; sin embargo, aún no hay nada oficial.

Sdp