The Rolling Stones invita a Juanes al cierre de su gira por Norteamérica

México.-El cantante colombiano Juanes debe estar que brinca de alegría, pues se ha dado a conocer que la mítica banda de rock, The Rolling Stones, lo ha invitado a acompañarlos en la gira que realizará próximamente por Norteamérica.

Un “grupo ecléctico” de artistas invitados

Esto, sumado a la reciente colaboración del reguetonero Maluma, con la reina del pop, Madonna, no hace sino confirmar que la música latina gana cada día más terreno y reconocimiento entre el público anglosajón y sus artistas más importantes.

Según reporta la agencia AP, este miércoles, la banda británica liderada por Mick Jagger anunció que durante su gira “No Filter”, que incluirá 17 presentaciones en Estados Unidos y Canadá, estará acompañada de un grupo ecléctico de artistas invitados.

Así, en su primer concierto que se realizará el próximo 21 de junio, en el Soldier Field de Chicago, compartirán el escenario con St. Paul & The Broken Bones, una banda de soul originaria de Birmingham, Estados Unidos, que se creó en 2012.

El 25 de junio, en su segunda fecha en Chicago, los acompañará el grupo texanoWhiskey Myers, cuya música va del rock al country.

El actor y guitarrista Gary Clark Jr., a quienes muchos llaman “el futuro del blues de Texas”, estará en Foxboro, Massachusetts.

¿Cuándo se presentará Juanes?

La banda de rock británica The Wombats tocará el 1 de agosto en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, mientras que Lukas Nelson & Promise of the Real, un grupo de rock country estadounidense, llegará para la segunda fecha.

El cantante colombiano Juanes cerrará la gira de The Rolling Stones en Miami, el 31 de agosto.

La gira “No Filter” se retrasó después de que los médicos indicaran a finales de marzo a Mick Jagger, de 75 años, que necesitaba someterse a un tratamiento. Los primeros reportes apuntaban a una operación a corazón abierto, pero más tarde se dijo que todo se trató de una operación sencilla y no invasiva.

