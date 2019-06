Arturo Peniche agradece desde el hospital a quienes ya lo “mataron”

México.-Arturo peniche retomó su cuenta de Instagram desde la Clínica Londres, para informar a sus seguidores que aun se encuentra hospitalizado desde el pasado martes, sin embargo ya está mejor.

Visiblemente mejorado, con el fin de dar más detalles de su estado de salud, el actor comenzó su relato expresando con una gran sonrisa: “muchas gracias a todos los que ya me mataron”.

“Gracias a los que han hablado bien o mal en esta situación con información equivocada o no equivocada. El caso es que me dio una tifoidea con una bacteria y me debilitó mucho, me provocó mucha nausea, mucho vómito, mucha diarrea. Esto me dio por andar en oto, no uso cubre boca y respiré la tifoidea, por ello recomiendo a los que andan en moto que se cuiden mucho”. ARTURO PENICHE

Peniche agradeció las muestras de cariño de todas las personas que se han preocupado por su salud y alertó a las personas que viajan en moto a cubrirse la boca para no respirar la bacteria que ingresó a su cuerpo cuando viajaba en moto.

