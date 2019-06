Conoce a Norma Cobos, la “niña de oro” que ganó 7 medallas doradas en la Olimpiada Nacional

México.-Gran orgullo ha causado en Tamaulipas la gimnasta infantil Norma Itzel Cobos Arteaga, originaria de Tampico, quien ganó nada más ni nada menos que siete medallas de oro y una de plata durante su participación en la Olimpiada Nacional 2019, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán.

Es la atleta tamaulipeca con más medallas

Norma, quien se especializa en gimnasia rítmica, obtuvo cinco preseas doradas de forma individual, en aro, pelota, clavas, cinta y all around; dos más en conjunto all around y aro; además de una medalla de plata en conjunto cinta.

“No hay nadie como ella al día de hoy, es la gimnasta infantil más exitosa”, dijo Carlos Fernández Altamirano, director general del Instituto del Deporte (INDE) de Tamaulipas, quien no dudó en nombrar a la campeona como la “niña de oro tamaulipeca”.

Sus triunfos llegaron a oídos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien felicitó a la niña a través de redes sociales, destacando que se ha convertido en la atleta tamaulipeca con más medallas hasta el momento.

“¡Qué gran orgullo tamaulipeco! Norma Itzel Cobos totaliza 5 medallas de oro individuales 2 de oro y una de plata en equipo en Gimnasia Rítmica en la Olimpiada Nacional 2019, convirtiéndose en la atleta tamaulipeca con más medallas. ¡Muchas felicidades!”.

Aprendió de sus errores

Norma, quien compitió en la categoría de 11-12 años se dijo orgullosa de los resultados obtenidos, pues fueron producto de errores superados:

“Estoy muy orgullosa porque he trabajado tanto para aprender de los errores. Ya me superé. Entrenamiento y entrenamiento me dan estos resultados”, señaló en palabras citadas por el diario El Universal.

Citlali Quinta Álvarez, su entrenadora, destacó que Norma es muy disciplinada, lo que les permitió obtener tan buenos resultados.

“Superamos el objetivo, es un trabajo muy pesado, muchas horas de entrenamiento. Las niñas están concentradas y compitiendo con muchas ganas”, comentó.