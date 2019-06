Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– Tras reunirse el día de ayer con los padres de los niños de la Guardería ABC, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a seguir con la investigación de fondo para hacer justicia.

Al respecto López Obrador confió en que el fiscal Gertz Manero y el ministro Zaldívar Lelo de Larrea atenderán el llamado del Ejecutivo federal, y refrendó su compromiso para que no haya impunidad y se haga justicia en este lamentable hecho.

Adelantó que se reunirá nuevamente con los familiares, pero en esta ocasión será en Hermosillo, Sonora.

METODOLOGÍA CADUCA, CALIFICACIONES DE FITCH

Cuestionado sobre la reciente depreciación del peso, la baja en las perspectivas de las calificadoras Moody’s y Fitch, y el arancel del 5 por ciento en puerta, impuesto por Estados Unidos, el primer mandatario, una vez más, señaló que no está de acuerdo con esas estimaciones.

“Están utilizando una metodología caduca, es la metodología del periodo neoliberal que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas. No han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en tres años no hubo inversión en Pemex y la calificaban muy bien, ahora que hay inversión la califican mal”.

El Ejecutivo federal se centró en el tema de la corrupción, el cual, dijo, de acuerdo con declaraciones de ayer de Fitch sí toman en cuenta, empero señaló que no es así. “Alguno de los especialistas de estas calificadoras dijo que tomaban en cuenta la corrupción, pero ésta iba a ser prácticamente eterna en México, que no se iba a poder resolver en el corto plazo. Está muy equivocado, yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada”.

Agregó, que no tomaron en cuenta que se estabilizó la producción en Petróleos Mexicanos (Pemex) en un tiempo récord y que actualmente se trabaja en la producción de 22 campos petroleros, con lo que a finales del año se producirá más.

En ese sentido cuestionó dónde estaban las calificadoras cuando se desmanteló la empresa productiva del Estado y había corrupción tolerada, “se hicieron de la vista gorda… y ahora a cinco meses de gobierno se dan cuenta de que está mal”.

AMOR Y PAZ CON ESTADOS UNIDOS

México no quiere pelearse con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo de ese país, porque somos vecinos cercanos, y por eso es bueno que se mantenga la mesa de negociaciones en materia arancelaria, afirmó López Obrador.

Indicó sin embargo que no debería mezclarse el tema migratorio con el comercial, pues en el primer caso, no se analizan las causas y sólo se ven los defectos, sin tomar en cuenta la crisis que se vive en Centroamérica.

El Ejecutivo federal lamentó que sólo se vea el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México, “cuando nosotros hemos insistido en que hay que atender las causas y apoyar a los centroamericanos para que haya empleo y bienestar y la migración sea opcional, no forzoza”.

AMLO FIJARÁ POSTURA ANTE EU MAÑANA EN TIJUANA

Respecto a la posibilidad de que México sea considerado como tercer país seguro, expuso que será el canciller Marcelo Ebrard quien atienda este tema y explique de los avances de las negociaciones con Estados Unidos en el caso de los aranceles a las exportaciones mexicanas.

Destacó la importancia de que nadie se haya levantado de la mesa de negociación, y aseguró que aún hay tiempo para el diálogo y llegar a un acuerdo, pues confía en la delegación de México, que está conformada por expertos, especialistas en materia política exterior y en economía.

López Obrador declaró que su postura sobre este tema lo dará a conocer mañana en Tijuana, Baja California, en el acto de unidad por la dignidad de México y a favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos.

HASHTAGS DE REDES SOCIALES SON LEGÍTIMOS

En referencia a los hashtag a favor y en contra de la postura presidencial frente a las agresiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como por ejemplo #ConmigoNoCuentesLopez y cuyos usuarios son, en su mayoría bots, López Obrador dijo que dichos posicionamientos se atribuyen a los opositores, pero que son parte de la democracia.

“Lo consideró como normal y legítimo, pues incluso la historia ha enseñado que éstos, de manera consciente o inconsciente, han ayudado a intereses extranjeros para afectar a México; es normal”, puntualizó.

GOBIERNO FEDERAL NO INTERVINO EN ELECCIONES

Aseguró que el gobierno federal no intervino en las elecciones de ningún estado de la República, como se acostumbraba en sexenios anteriores, ello en referencia a las acusaciones de los candidatos a alcaldías, quienes señalaron que se trató de una elección de Estado.

Agregó que si existen pruebas de dichos señalamientos, se tienen que presentar las denuncias ante la recién conformada Fiscalía Electoral.

NADIE PODRÁ SER DESALOJADO DE SU VIVIENDA DE INFONAVIT

El primer mandatario adelantó que la próxima semana se dará a conocer un plan completo para apoyar a los beneficiarios de programas del Infonavit, el cual incluirá la puesta de marcha de procedimientos legales para que nadie sea desalojado de su vivienda.

GUARDIA NACIONAL SÍ SE DESPLEGARÁ EN FRONTERA SUR

El despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México es parte de un programa de seguridad y éstos podrán apoyar en tareas migratorias, indicó el presidente López Obrador.

En ese sentido, rechazó que dicho despliegue dado a conocer ayer por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, forme parte de los acuerdos con Estados Unidos en el marco de la negociación con autoridades de ese país por la posible imposición de aranceles a productos mexicanos.

“No significa que estamos incumpliendo las leyes migratorias del país, se está actuando”, expresó el mandatario federal, quien respaldó lo dicho por Ebrard Casaubon, “si tenemos Guardia que ayude para acompañar a migrantes en su retorno, sin violación a derechos humanos”.