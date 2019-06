Causa revuelo traducción al inglés de estaciones del Metro: ‘Fasting Coyote’, ‘Beautiful View’…

El Metro es uno de los medios de transporte más utilizados en el Valle de México, pues conecta parte del Estado de México con la CDMX a un módico costo de cinco pesos, con los que se puede llegar a alguna de sus 195 estaciones, de las cuales muchos, aunque parezca extraño, se preguntan cómo se dirían los nombres en inglés.

Por ello, un extranjero se tomó la tarea de traducir cada una de las estaciones al inglés para todos aquellos que se han preguntado lo mismo; rápidamente la acción se viralizó.

El usuario @VonkLevi, quien es antropólogo y periodista, compartió en su cuenta de Twitter el mapa del Metro al inglés.

Al respecto escribió: “Qué cool. Mapa del metro de la Ciudad de México traducido al inglés. Nunca supe qué significaban la mayoría de los nombres de los lugares en náhuatl.”

