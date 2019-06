Héctor Moctezuma de León.

Los de la 4ª Transformación no deben echar las campanas al vuelo, porque Donald Trump no da paso sin huarache, como decimos coloquialmente por acá. El de los pelos naranja siempre juega al descontón para después agarrar a su enemigo medio grogui y obligarlo a cumplir sus caprichos, en este caso, el apoyo para su reelección en las elecciones del próximo año.

Hace unos días aposté a unos amigos en el café que Trump no cumpliría su amenaza de imponer un 5 por ciento, progresivo, hasta llegar a un 25 por ciento, a las exportaciones mexicanas a su país, y no porque me crea un adivino, sino porque días antes un amigo me dijo “Donald va a jugar al descontón para luego negociar”, tal como sucedió este viernes.

Hoy, en Tijuana, seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador echará las campanas al vuelo y hasta elevará hasta los cuernos de la luna a su canciller Marcelo Ebrard. Nada de eso: el presidente de los Estados Unidos doblegó a los de la 4ª que ahora estarán de rodillas para lo que el señor ordene, van a ver si no y, reitero, no soy pitoniso.

Efectivamente, Trump juega al descontón para luego negociar como lo hizo con Corea del Norte que un día ante sus más allegados de la Casa Blanca les anunció que ordenaría bombardeos en contra de Norcorea y, después, se reunió con mucha cordialidad con Kim Jong-un a quien llamaba despectivamente el “hombre cohete”.

La negociación de este viernes puede tener dos aristas: una, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se la juegue abiertamente con Trump y, la otra, que a cambio reciba todo el apoyo del gobierno norteamericano para salir de la crisis económica que tiene a los mexicanos sin dinero en sus bolsillos. A ese podría deberse la confianza de López Obrador de que creceremos al 4 por ciento y que las calificadoras se tragarán sus pronósticos.

Pero no se confíen porque, como dice Fared Zakaria, en un artículo publicado apenas unas horas después del acuerdo, “Trump destruye tres décadas de arduo trabajo con México”. Y yo agregaría, ahora nos tiene la pata en el cuello.

****

Algo tendrá que hacer el vocero presidencial, Jesús Ramírez, para dar un giro a las conferencias mañaneras, porque, aunque usted no lo crea, les están viendo la cara a su jefe y a él. Resulta de que muchos vivales han aprovechado de la apertura nunca vista en un presidente de México para dirimir diferencias entre políticos. Resulta que algunos gobernadores mandan a periodistas a su servicio para que pregunten en contra de sus enemigos, como en los casos de los delegados, otros para que los favorezcan con alguna obra y otros más para que los elogien en cadena nacional así como el de extorsionadores como el llamado “Lord Molécula”… El caso de la Luz del Mundo y sus relaciones políticas se los traté en dos envíos en esta columna inmediatamente después del acto en Bellas Artes, y aunque en esa ocasión les comenté que el abuelo de Nassón, Aarón Joaquín, fue asesinado por un feligrés porque el apóstol fundador de la Luz del Mundo violó a su hija, no les dije que también Samuel Joaquín, el padre de Nassón, fue acusado de violación de una mujer, y lo que nadie sabe es que estaban emparentados con Marcelino García Barragán y, a su muerte, fueron protegidos por Javier García Paniagua.

@HctorMoctezuma

circuitocerrado@hotmail.com