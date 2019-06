Se que México será cooperativo con flujo de migrantes: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su gobierno dará a conocer detalles sobre su acuerdo con México, al mismo tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur.

“México no estaba cooperando en la frontera en las cosas que teníamos, o no teníamos, y ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente”, dijo Trump en Twitter. “Es importante destacar que se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa de ayer, una en particular. Eso se anunciará en el momento adecuado”, agregó.

Another false report in the Failing @nytimes. We have been trying to get some of these Border Actions for a long time, as have other administrations, but were not able to get them, or get them in full, until our signed agreement with Mexico. Additionally, and for many years,….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019