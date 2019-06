No hay rencor en mi corazón: madre de Norberto

Ciudad de México.- “Vine por el acta de estudios de mi hijo y me voy con un acta de defunción”, afirmó entre lágrimas Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, el joven secuestrado la semana pasada al salir de su escuela y asesinado.

Tras acudir a una misa celebrada en el patio de la Universidad del Pedregal, donde se colocó la foto del estudiante de Mercadotecnia, rodeada de tres grandes coronas y arreglos florales blancos, pidió a las autoridades que “no haya un Norberto más”.

En las escalinatas del Instituto de Ciencias Forenses, donde se practican las pruebas de genética y necropsia al cuerpo encontrado en una zona de Xochimilco, para determinar las causas y hora de su muerte, bendijo a sus secuestradores.

“No hay rencor en mi corazón. Le pedí a Dios que me lo devolviera, nunca me opuse a su voluntad, y él me lo devolvió de esta manera, por qué, no lo sé, pero su muerte no será en vano”, afirmó la mujer, quien informó que este martes lo velarán en la Ciudad de México.

La intención es que sus amigos y quienes querían a su hijo, quien “parecía ya chilango, por comerse sus tortas de tamal”, se despidan; y, el miércoles por la mañana viajaremos a Mioqui y después a Chihuahua, donde se depositaran sus cenizas.

Mencionó que, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México les ha apoyado con todos los trámites burocráticos para llevarse el cuerpo de su hijo a casa.

Fuente: La Jornada