¿Se ubicó AMLO en la realidad económica?

Alejandro Rodríguez Cortés*.

Ante la serie de concesiones que el gobierno de México puso en la mesa para evitar la imposición de aranceles comerciales por parte de Estados Unidos, el infinito humor del Twitter se preguntaba por qué Donald Trump no pidió de una vez reanudar la construcción del aeropuerto de Texcoco y cancelar la de la refinería en Dos Bocas.

De concretarse la amenaza impositiva de Washington -injusta, por no decir ilegal- estaríamos ante el desplome económico definitivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya dañado por decisiones equivocadas y confusas señales que habían colocado a nuestro país al borde del precipicio a poco de cumplir el primer semestre de la mal llamada “Cuarta Transformación”.

“Ahí tiene el presidente mexicano el pretexto que necesitaba para no crecer el prometido 4 por ciento anual”, escribí en la red social cuando explotó la bomba que derivó en la peor semana del lopezobradorismo.

Pero López Obrador es un político profesional y, como tal, no come lumbre. No podía aderezar los aranceles norteamericanos a la inminente recesión perfilada desde el primer trimestre del año y a la drástica llamada de atención por parte de las agencias calificadoras internacionales, que redujeron la expectativa económica de la deuda mexicana e incluso -una de ellas- retiró el grado de inversión a los papeles de Petróleos Mexicanos.

El impresentable inquilino de la Casa Blanca nos puso contra la pared conociendo el poco margen de maniobra en el arranque económico de nuestro gobierno, lo que le viene de maravilla a su agenda política en busca de la reelección.

La expresión “¡es la economía, estúpido!”, pareció retumbar en los señoriales pasillos de Palacio Nacional, y de ahí salió la instrucción de conceder para dar marcha atrás a una política migratoria laxa que amplió notablemente los flujos de personas del sur al norte, a pesar de haberse endurecido en los últimos meses. Definitivamente, México no se podía arriesgar a una guerra comercial que sin duda también afectaría a nuestro vecino, pero que a nosotros simplemente nos aniquilaría.

Al finalizar la semana del olvido, la eventual calamidad fue convertida en un grito de unidad nacional que pregonó un triunfo real -si hablamos de que no habrá por el momento aranceles- pero iluso si no consideramos que Trump nos podrá volver a presionar en el momento en que lo necesite.

¿Qué podríamos hacer entonces en el futuro inmediato?

Primero, no echar las campañas al vuelo porque el peso mexicano retome su nivel en los mercados internacionales.

Permítanme ilusionarme con la posibilidad de que el gobierno del presidente López Obrador rectifique donde lo debe hacer, si es que -como lo planteo en estas líneas- ya ha visto claramente la importancia de mantener nuestra economía a flote si quiere tener un gobierno exitoso.

El presidente de la República debe asumir su plena responsabilidad y olvidarse de culpar al pasado. Las señales económicas deben cambiar: cancelar el disparate de Santa Lucía, reanudar las obras en Texcoco, reabrir las rondas de inversión energética, olvidar la necedad de Dos Bocas y otras muchas muestras de certeza, confianza, rumbo y certidumbre, que pueden ser la oportunidad de que la 4T no sea el fiasco del siglo.

Nadie desea que le vaya mal a esta administración que -aunque no parezca- apenas empieza. Ni siquiera lo deseamos, aunque así se nos señale, quienes no estamos de acuerdo con sus postulados y decisiones presentadas hasta ahora.

*Periodista, comunicador y publirrelacionista

