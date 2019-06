“Si no pueden, renuncien”: madre de Norberto Ronquillo

México.- La madre del joven Norberto Ronquillo, encontrado muerto el domingo pasado en la noche, revivió la frase acuñada en 2008 por el empresario Alejandro Martí luego de que su hijo también fuera plagiado: “Si no pueden, renuncien”.

Norelia Hernández, de 48 años, relanzó la frase tras la misa a la que acudió para pedir por su hijo, celebrada en la mañana del domingo.

“Es mi hijo y en verdad yo creo que así sería y así es, si no pueden, que nos digan y que renuncien y que siga adelante esto, al final de cuentas es la vida de mi hijo. No es Norberto, es México. Esto le está removiendo a medio México, porque si no fue mi vecino, fue mi sobrino, mi tío o mi maestra. Siempre tenemos a alguien, esto no es aislado”, expresó.

Indicó que buscarán al Presidente de la República para pedirle que el caso entre a su gabinete de seguridad y se investigue desde la federación para que pueda presionar a sus subordinados para que ofrezcan resultados.

“Él es ahorita el alto mando y México le dio esa confianza y él prometió que esto iba a cambiar, entonces yo quiero confiar en que mi Presidente es un Presidente de palabra”, dijo Norelia.

Destacó que el secuestro de su hijo es una oportunidad para que las autoridades capitalinas y federales demuestren que pueden solucionar los problemas.

La madre y sus familiares acudieron el domingo a una misa oficiada por el cardenal Norberto Rivera en la Parroquia del Espíritu Santo, en Iztapalapa.

El prelado les dirigió unas palabras de solidaridad y consuelo y lamentó el contexto de violencia que priva en la Ciudad de México.

“Nos duele tanto y nos unimos al dolor de Norelia que no sabe, no tiene idea, quién se llevó a su hijo Norberto. Nos unimos a su dolor y también a su esperanza”, expresó el cardenal.

Con información de Georgina Olson / Excélsior