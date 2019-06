Trump vuelve a amenazar con aranceles

México.- A pocas horas de firmar el acuerdo entre México y Estados Unidos que había puesto fin a la amenaza de aranceles a productos mexicanos, Donald Trump volvió a amenazar con la imposición.

Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, el estadounidense lanzó una serie de mensajes como advertencia al Gobierno mexicano.

El norteamericano reveló que México deberá aprobar una legislación para llevar a cabo el acuerdo al que llegaron, aunque no precisó los detalles. Lo que sí hizo, fue amenazar –otra vez– con reinstalar la imposición de aranceles en caso de que no sucediera.

“Hemos firmado y documentado otra importante parte del trato en materia de inmigración y seguridad con México, que EEUU había estado pidiendo por muchos años. Será revelada en un futuro no distante y vamos a necesitar un voto del cuerpo legislativo mexicano”.

“No anticipamos ningún problema con el voto, pero si por alguna razón la aprobación no llega, ¡los aranceles serán reinstalados!”, escribió.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019