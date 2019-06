Yanet García y Lewis Howes hacen público su amor

México.-Desde hace meses se sabe que Yanet García ya tiene quién le escriba (hablamos de cartitas de amor), que aquel hombre es nada menos que el ex jugador de futbol américano Lewis Howes; no obstante, hasta el día de hoy ella lo confirma.

La conductora del matutino producido por Magda Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para ponerle etiqueta a su relación y así aceptar finalmente que ama a ese hombre.

“Los planes de Dios son perfectos. El mejor tipo de amor llega cuando menos lo esperas . Este amor es tan hermoso y estoy feliz de estar con este hombre increíble. Gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo y por construir un hermoso castillo conmigo. Te amo mucho papi gringo!!!” YANET

Por supuesto, el deportista no dudó en responderle por la misma vía a su amada a quien le agradeció su mágico amor:

“?Es sorprendente cómo nos conectamos este año con cero expectativas, con un amor y un apoyo increíbles que se han desarrollado. ??Eres un regalo para este mundo, y me emociono cada vez que te veo porque nunca creí que conocer alguien como tú fuera posible… ¡eres mi pareja!?? ¡Tienes el corazón más grande del mundo! Eres cariñosa y amable, trabajas duro y eres humilde, y lo que es más importante, ¡me haces un mejor hombre todos los días!?? ¡Cada día mejora contigo y estoy muy emocionado de crecer juntos e inspirar al mundo juntos!? Te amo mucho mucho mi amor”. LEWIS

¿Quién es Lewis Howes?

Él es un ex jugador de futbol américano profesional de la Arena League así como un reconocido empresario y coach inspiracional. Ha publicado dos libros llamados “The School of Greatness” y “The Mask of Masculinity”. Por si fuera poco conduce el podcast “The School of Greatness”.

A Howes, de 36 años de edad, se le relacionó emocionalmente con La Chica del Clima en febrero de este año; sin embargo, fue en mayo cuando Yanet se animó a publicar una foto de ambos con el pretexto de la visita del oriundo de Ohio al programa Hoy.

Poco a poco surgieron imágenes de ambos juntos, primero en la fiesta de cumpleaños de él y más tarde gracias a un paparazzi que los cachó en pleno beso a pocas cuadras del departamento de la también influencer.