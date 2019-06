Acusan a Danna Paola de robarle el look a Ariana Grande por foto en Instagram

México.-La actriz y cantanteDanna Paola está siendo víctima de ataques en redes sociales, debido a una fotografía que publicó en redes sociales, donde aparece con un look muy similar al de Ariana Grande. Esto ha hecho que diversos cibernautas la acusen de copiar a la estadounidense y le exijan ser más original.

Sólo por hacerse una coleta alta y usar un entallado vestido

Todo comenzó el domingo pasado, cuando la protagonista de la serie Élite, de Netflix, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que luce un entallado vestido negro de escote profundo y tiene el pelo recogido en una coleta muy alta, que adorna con un moño oscuro.

Quizá previendo la reacción de los cibernautas, o en respuesta a otros ataques de sus haters, la intérprete de “Mala Fama” acompañó su foto con la leyenda: “Lo que va detrás de ti, odia que sigas caminando.”

¿Ariana Grande eres tú?

Sus seguidores le expresaron su respaldo con más de medio millón de “me gusta” y comentarios como: “Mi reina hermosa, las envidias estarán al pendiente de ti. Dirán muchas cosas que les duele que hagas y que seas mejor. Hablan miles de cosas, pero tu dirás sigo triunfando como siempre”.

No obstante, otros tanto la acusaron de querer imitar a la intérprete de “Thank u, next” y “Problem”.

“¿Ariana Grande eres tú?”; “Parece a Ariana”; “Cosplay de Ariana Grande?!”; “Juro haber visto a Ariana Grande”, fueron algunos de los comentarios que escribieron sus críticos.

Ante ello, muchos fans salieron en su defensa señalando que nadie es dueño de un estilo de peinado en particular y que Danna es libre de hacer con su cabello lo que ella desee.

“Uno ya no se puede hacer una cola alta por que se cree Ariana Grande. Sólo es un peinado, no tiene dueño. Cualquiera se lo puede hacer ¿acaso Ari lo registró? La razón por la que Ari usa siempre esa coleta es por que está calva, no sean cerrados de cabeza. Danna te vez hermosa”.

La cantante decidió ignorar esta polémica, ya que en su siguiente publicación colgó una sexy foto en la que presume sus torneadas piernas y les recuerda a sus fans que en unos días (el 20 de junio) comenzará su tour musical denominado “Mala Fama”.