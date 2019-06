Bajo crecimiento de los últimos años se debe a fallas fundamentales en la hacienda pública: Porfirio Muñoz Ledo

México.- El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, manifestó que el bajo crecimiento de los últimos años se debe en gran medida a las fallas fundamentales de la hacienda pública, cuya estructura es realmente atrasada.

Durante la Entrega de Conclusiones del Eje Temático Desarrollo Económico sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Muñoz Ledo enfatizó que el sistema hacendario en su conjunto está muy atrasado. “Necesitamos una cuarta convención nacional fiscal, porque las últimas que hubo, sobre todo la del 78, y la Ley de Coordinación, fueron muy desiguales, muy poco consultadas”.

Dijo que en el tema de la corrupción hay cifras que no son secretas. “Ahí está lo que es evasión, engaño, perdón, y lo que es ineficiencia en cobrar; las cifras son transparentes y se nos va una cantidad espantosa”.

El legislador resaltó la importancia de estructurar el gasto, la inversión y otros financiamientos. Algo particularmente relevante, dijo, es la eficacia de la administración en gastar recursos, que es otro de los peores defectos.

Señaló que los componentes de la estructura hacendaria también están atrasados; es decir, qué, quiénes y cómo se cobran los impuestos por parte las autoridades federal, locales y estatales.

Respecto del PND, dijo que un presupuesto es un plan con números, pero si ese plan no tiene números, se queda en el vacío y si los números no tienen plan, son inútiles.

Muñoz Ledo resaltó la seriedad, oportunidad y responsabilidad con la que están actuando todas las comisiones de la Cámara. “Yo he sido legislador varias veces y este clima no existía. No es que hubiera o no muy buenos diputados, sino que hoy el sistema de trabajo está realmente pegado al PND”.

Agregó que se debe hacer patente lo que en muy poco tiempo, menos de dos años, se ha avanzado en materia de parlamento abierto. “Nosotros estamos interesados también en el gobierno abierto, en el Poder Judicial abierto”.

Añadió que “es un intento muy serio y que se hace en torno a un Plan Nacional de Desarrollo que requiere de este contexto para poder llevarse a cabo”. Reconoció el ejercicio de las comisiones y auguró una mejoría constante de este capítulo central de la economía nacional.

Con información de la Cámara de Diputados