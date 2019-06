‘Chucky’ Lozano despreciaría al Napoli para ir a Manchester United

México.- El futbol de estufa está a lo todo que da en el mundo entero. Una de las transferencias más esperadas es la de Hirving Lozano, quien ha brillado con luz propia con PSV, razón por la cual es uno de los jugadores más buscados a nivel mundial.

Aunque parecía que Lozano estaba prácticamente amarrado con el Napoli de la Serie A italiana, lo cierto es que el club dirigido por Carlo Ancelotti no tiene en mente soltar los 850 millones de pesos (40 millones de euros) que los Granjeros piden por el habilidoso extremo.

Por ende y de acuerdo con el diario británico The Sun, Lozano pidió a su agente, Mino Raiola, que le busque acomodo en la Liga Premier de Inglaterra, concretamente con el Manchester United, equipo que tras el Mundial Rusia 2018 consideró contratarlo.

Es un hecho, siguiendo con la misma fuente, que por ahora el fichaje del “Chucky” no es una prioridad en Old Trafford; no obstante, la disposición del ex Pachuca le abriría las puertas en los Red Devils, una de las instituciones más laureadas del futbol inglés y del orbe.

Tal situación habría provocado que Raiola sostuviera una reunión extraordinaria con el presidente napolitano, Aurelio Di Laurentis, a fin de negociar el pase del “Muñeco Diabólico”, que en el último curso marcó 21 goles y dio 12 asistencias en todas las competiciones (Eredivisie y Champions League).

Se espera pues que en las próximas horas existan noticas oficiales en torno al futuro inmediato de Lozano, que también ha sonado para el Everton y Barcelona.

Sdp