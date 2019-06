Gobierno federal debe aceptar recomendación de CNDH para estancias infantiles: López Rabadán

México.- La senadora Kenia López Rabadán señaló que el Gobierno federal debe aceptar y cumplir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para reparar los daños causados por los derechos que fueron violentados a más de 5 mil 400 personas beneficiarias del programa de Estancias Infantiles, tras su cancelación.

“Desde la anulación del programa de Estancias Infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, ordenada por el Ejecutivo federal, se han vulnerado los derechos humanos de las niñas y niños beneficiarios de este programa, así como de sus madres y padres”, reiteró la legisladora.

Asimismo, durante el foro “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, organizado por la CNDH, destacó que en la misma situación se encuentran las niñas y niños con alguna discapacidad que eran atendidos en las Estancias Infantiles.

Durante su participación en dicho foro, la legisladora federal lamentó la ausencia de la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, ya que consideró que su asistencia a dicho foro hubiera alentado a solicitarle que el Gobierno federal cumpla y acepte la recomendación emitida por la Comisión Nacional.

López Rabadán también alertó sobre la urgencia de mantener las políticas públicas que den atención a la población con discapacidad, al referir que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis) no puede someter su existencia a vaivenes gubernamentales.

“Sin Conadis no hay acciones trasversales que incluyan políticas públicas suficientes para atender a la población con discapacidad, y sin políticas públicas no hay inclusión; por lo que hay que recordar que desde que inició la presente administración, hace más de seis meses, no se ha designado un titular del Consejo”, dijo.

Respecto a la recomendación de la CNDH a propósito de las Estancias Infantiles, la senadora por Acción Nacional adelantó que este miércoles presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, a fin de que el Gobierno federal acepte dicha recomendación y restituyan los derechos de los menores de edad afectados.

“El gobierno de López Obrador debe emitir una posición de fondo luego de haber ordenado la eliminación del programa, violentando tanto las normas internacionales como los tratados de protección a la niñez suscritos por México”, destacó la panista.

La recomendación 29/129 emitida por la Comisión Nacional es la primera que realiza este organismo a la actual administración federal. En su investigación destaca que dicho programa, en más de una década de operar, demostró ser positivo tanto para las niñas y niños como en beneficio de sus padres y madres, recordó.

La CNDH llamó la atención en su investigación sobre que la Secretaría de Bienestar, la SHCP y la Conamer realizaron un proceso irregular para emitir las reglas de operación de su programa de apoyo al bienestar, añadió.

Estas tres dependencias redujeron el presupuesto asignado al original programa de Estancias Infantiles en 50.15 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2018, incumpliendo las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), explicó.

Al respecto, López Rabadán precisó que ambas leyes prohíben claramente que se disminuya el presupuesto a este tipo de programas sociales, que ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de los menores de edad y efectos en favor del empoderamiento de sus madres y padres.

“El recorte y desaparición de las Estancias Infantiles ha impactado en los derechos humanos de niñas y niños en la primera infancia, en las madres y padres trabajadores y en las responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, por lo que urge que la Secretaría de Bienestar establezca un mecanismo que repare los daños por aquellos derechos violentados”, concluyó la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

