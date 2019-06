La sangre ‘nutre’ la pieza Nisi Dominus: Duane Cochran

México.-El comportamiento de la sociedad actual “hace ruido” en la mente, el espíritu y el corazón del artista estadunidense de ascendencia francesa Duane Cochran. “Las redes sociales y los dispositivos móviles matan a la convivencia humana; estamos entre lo blanco y lo negro, entre el día y la noche, entre el bien y el mal”, alertó el coreógrafo, pianista, músico y bailarín en entrevista.

Cochran, quien el sábado 22 de junio, a las 19:00 horas, celebrará 28 años de labor ininterrumpida en los escenarios de México y el mundo con una función de carácter extraordinario en el Palacio de Bellas Artes, habló de la génesis de su espectáculo Nisi Dominus.

En los dos actos que lo componen ofrecerá una suerte de dualidad partiendo de la idea de que la sangre es vida. “Una de las dos obras toca el tema del vampirismo, y los vampiros, en la fantasía, se alimentan de sangre. La otra trata de la sangre que derramó Cristo para darnos vida”, explicó.

Desde su perspectiva como autor, el vampirismo es la oscuridad de la noche y se alimenta de la sangre de los mortales, mientras que Cristo es la luz de día y tuvo que derramar su sangre para darnos vida.

Es el bien y el mal, la vida y la muerte, el día y la noche”, reiteró Cochran, a quien el desarrollo actual de las relaciones y la comunicación humanas “le hacen ruido”. Todo mundo está metido en sus cuentas en redes sociales, en juegos electrónicos y otros distractores que impiden una sana relación entre las personas. Por ello “estamos en el limbo, en la penumbra, entre la luz y la oscuridad”, subrayó.

El bailarín reconoció que también tiene deficiencias en sus relaciones humanas, situación que acredita al exceso de trabajo y a la pasión por las disciplinas artísticas en las que está inscrito. “Puedo alternar mi carrera de pianista con la danza, porque prácticamente no tengo vida social. El arte me requiere 24 horas: me levanto muy temprano, me siento para estudiar mis partituras, ensayo, atiendo pendientes con mis compañeros y sigo trabajando”, resumió.

Las partituras de este espectáculo serán el Concerto Grosso No.1 de Alfred Schnittke y Nisi Dominus de Antonio Vivaldi, con los violinistas solistas Vera Koulkova y Serguei Kosiak, en tanto que la mezzosoprano Guadalupe Paz interpretará la segunda obra.

Excelsior