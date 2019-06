Mariana Seoane enseña los calzones en concierto (VIDEO)

México.-Hace unos momentos la cantante de 47 años de edad, Mariana Seone compartió en su cuenta de Instagram un video de su más reciente presentación, donde hace un candente baile para sus fans con un atuendo rosa.

Evidentemente cientos de cámaras la grabaron justo cuando la también actriz sacudió su trasero para hacer un candente twerking que dejó al descubierto a todos los asistentes su tanga.

De inmediato sus fans en redes sociales le lanzaron piropos y llenaron de likes su video. “Que bien mueves el bote”, “Te vez deliciosa”, “Me encantas”, “Eres perfecta mami”, “Se te ven los calzones”, “Que buen trasero”, “Bátelo Marianita”, “Definitivamente eres perfecta”, “Bombón”, entre otros.

¡Mira nada más que movimientos!

Más de Mariana Seoane

Es una actriz, cantante y modelo mexicana que nació en Parácuaro, Michoacán, México, el 10 de junio de 1976. Mariana Seoane ha vendido más de 500 mil discos de sus cuatro producciones.

A la fecha ha participado en 16 telenovelas, pero su debut fue en el año de 1995 en la telenovela de Televisa, Retrato de Familia junto con Alfredo Adame, Helena Rojo y Julio Bracho.

En cuanto a la música las canciones más conocidas de Mariana son Me equivoque, Que no me faltes tú, Una de dos, Mermelada y Atrévete a mirarme de frente.