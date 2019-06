Trump los tiene con una pata en el cuello

Héctor Moctezuma de León.

Decir que el acuerdo del viernes pasado es un gran victoria para México o, como dijo el canciller Marcelo Ebrard, prevaleció la dignidad, eso está por verse, porque el mismo presidente de los Estados Unidos se encargó de ponerles un pie sobre el cuello, al afirmar que, si no ve resultados en unos meses más, volverá con la amenaza de aplicar un five por cent a las exportaciones mexicanas.

Eso no es un acuerdo, mucho menos algo que nos beneficie, si acaso nos da oxígeno para tener vida artificial en los próximos meses, porque está claro que el nefasto de Trump se volverá a montar en el tema de los migrantes para asegurar el voto entre los sectores más reaccionarios en la Unión Americana, eso ni lo duden.

Alzar las campanas al vuelo como lo hicieron este sábado en Tijuana, es realmente pecar de ingenuidad y, lo peor, es que en el gobierno de la 4ª Transformación no hay quien entienda las bolas ensalivadas que envía el mandatario norteamericano, a pesas de que tenemos una administración que dice batear arriba de 300.

Quienes andamos en estos menesteres desde hace más de cuatro décadas, sabemos que en los acuerdos con los Estados Unidos siempre salimos perdiendo, aunque nunca los mortales nos enteramos, a tiempo, de lo que realmente se acordó.

¿Vamos a ver si las campanas al vuelo que echaron este sábado de Tijuana las vuelven a echar don Marcelo y don Peje a unos meses de que se realice la elección presidencial en los Estados Unidos?

***

En lugar de andar echando loas al presidente de la 4ª, doña Claudia Sheinbaum debería preocuparse o más bien ocuparse más en la inseguridad que padecemos los capitalinos. El caso del joven Ronquillo es para poner a pensar a los capitalinos, que no sólo estamos expuestos a los robos sino a la muerte por un secuestro, para que luego la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México salga con que apenas van a investigar si realmente se trata del joven universitario… Hasta el 40 por ciento han bajado los presupuestos en los hospitales del sector salud, mientras Alfonso Ramírez Cuellar hace malabares para captar más recursos, y quien defendió a los deudores por medio del Barzón, ahora propone que se aplique nuevamente la tenencia para captar entre 120 y 130 mil millones de pesos que no servirán para nada ante la demanda creciente de destinar recursos al sector salud… Hoy deberá presentarse ante la Fiscalía General de la Federación el ex–director de Pemex Emilio Lozoya Austin, sin embargo no lo hará, ¿entonces qué sigue señor procurador Gertz Manero? ¿Impunidad? Una cosa queda clara: si la FGR va y encuentra a Lozoya, el siguiente tendrá que ser Gerardo Ruiz Esparza, y luego vamos sobre Enrique Peña Nieto y su banda de mexiquenses, sólo así le van a creer a López Obrador que vamos para la 4ª Transformación y no para la 4ª Evacuación.

