AMLO a Sheinbaum: te maltratan grandulones, no estás sola

México.- Fue en la entrega de Programas Integrales de Bienestar que AMLO señaló que Sheinbaum está siendo presionada por el caso del secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, por lo que levantó la mano de la jefa de gobierno y la defendió.

“La maltratan mucho unos grandulones, abusivos, ventajosos, pero no está sola, tiene el apoyo del presidente de la república y del pueblo de la capital de la Ciudad de México”, explicó el mandatario.

A su vez, enfatizó su confianza en la jefa de gobierno, ya que a pesar de las críticas que han habido, explicó que ella no se encuentra sola sino que cuenta con todo su respaldo.

“Me siento muy tranquilo en la ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No está sola, no está sola, no está sola”, sentenció.

Asimismo, AMLO destacó que en poco tiempo se ha hecho mucho, pero es más lo que falta, por lo que se apoyará como nunca al pueblo de México.

Un orgullo estar con el Presidente @lopezobrador_ en la Alcaldía Gustavo A Madero, donde reiteré que no le vamos a fallar al pueblo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/OnJC9Lt8XU — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2019

Fuente: Reporte Índigo