Denunciante de Neymar pierde a su tercer abogado en una semana

Brasil.- Najila Trindade, la mujer que ha demandado a Neymar Junior por violación, ha vuelto a quedarse sin abogado. Según publica la prensa brasileña, la modelo acusa al letrado Danilo García de Andrade de planear el robo de un tablet con las imágenes de un segundo encuentro entre Neymar y ella en París.

“La señora Najila me acusa de planear el robo y toda la situación. Dijo que yo podría tener ese dispositivo según el localizador GPS. Yo no necesito comprar ni robar una tablet, tengo mis propios dispositivos electrónicos. Me encantaría tenerlo porque en él estaría el vídeo de siete minutos [de la mujer con Neymar], material que a ahora mismo no tengo. Sería genial poder verlo y yo sería el primero en entregarlo a la policía, ya que si tiene algo relevante reforzaría la condición de víctima de la señora Najila“, se defiende.

La semana pasada otro abogado, José Edgard da Cunha Bueno, decidió abandonar el caso al alegar que Trindade había variado su versión de los hechos en la denuncia presentada ante la policía respecto a los que había descrito en principio a la defensa, cuando hablaba de agresión y no de violación. A él se unió después Yasmin Portela Abdalla y ahora lo deja García de Andrade.

Fuente: 20 Minutos