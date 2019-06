Dólar inicia con ligera baja, se vende hasta en 19.50 pesos en bancos

México .- En bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se vende hasta en 19.50 pesos, un centavo menos en relación con el cierre de ayer, y se compra en un precio mínimo de 18.00 pesos.

De acuerdo con Banco BASE, el peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación debido a que en Estados Unidos se publicó la inflación de mayo en una tasa interanual, que se ubica por debajo de las expectativas del mercado.

Señaló que igual que este martes con la publicación de los precios al productor, la menor inflación alimenta la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar su tasa de interés hacia finales del año, lo cual ocasiona un debilitamiento moderado del dólar.

No obstante, no todo es positivo para el peso, luego de que en particular en los mercados de capitales, se observa un regreso del nerviosismo relacionado con la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Ante este panorama, durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.05 y 19.20 pesos por dólar.

A su vez, el Banco de México (Banxico) informó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubicó en 19.1222 pesos.

En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se ubican en 8.5125 y 8.5150 por ciento, la primera con un avance de 0.0025 y la segunda con una pérdida de 0.0075 puntos porcentuales.

Citibanamex Compra Venta Dólar libre 18.60 19.45 Dólar interbancario 19.12 19.13 Euro 21.65 21.67 Yen 0.1763 0.1766 Libra esterlina 24.37 24.41

BBVA Bancomer Compra Venta Dólar libre 18.43 19.50 Dólar interbancario 19.12 19.14 Euro 20.94 22.02 Yen 0.165 0.201 Libra esterlina 23.67 24.75

Banorte Compra Venta Dólar libre 18.00 19.40 Euro 21.15 22.00 Yen 0.173 0.181 Libra esterlina 23.80 24.70

NTX