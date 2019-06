Esto es parte del acuerdo “secreto” que Donald Trump tiene con México

EEUU.- El presidente Donald Trump cuestionó este martes la afirmación del Gobierno mexicano de que no hay más adiciones al acuerdo de inmigración entre Estados Unidos y México, lo que el gobierno de Trump insinuó desde que se llegó a un acuerdo a fines de la semana pasada.

Mientras hablaba con reporteros en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump sacó una hoja de papel doblada y dijo: “Ese es el acuerdo que todos dicen que no tienen, así que (…) no, voy a dejar que México hacer el anuncio en el momento adecuado. México quiere seguir adelante, pero aquí está el acuerdo. Es un acuerdo muy simple”, dijo mostrando una hoja.

“Esta es una página de un acuerdo muy largo tanto para México como para Estados Unidos. Sin los aranceles no habríamos tenido nada”, continuó.

Trump también disputó los informes del diario The New York Times sobre el acuerdo. Según el periódico, México ya había prometido tomar muchas de las acciones pactadas en el acuerdo de inmigración con Estados Unidos meses antes de la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump. Así lo aseguraron los funcionarios de ambos países que están familiarizados con las negociaciones a The New York Times, en una información publicada el sábado 8 de junio.

“No sé de dónde sacó la noticia el Times. Creo que probablemente lo obtuvieron de alguien que trabajó aquí y dijo “bueno, ¿cómo van?” “, dijo Trump este martes.

“Se están moviendo en este momento 6.000 soldados a su frontera sur. ¿Quién ha oído hablar de eso? ¿Crees que teníamos eso hace dos semanas?”, preguntó Trump.

Trump ha insistido en que hay un acuerdo no anunciado entre Estados Unidos y México, a pesar de la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de México de que no hubo un acuerdo secreto o pendiente entre las dos naciones.

Trump no ofreció detalles sobre lo que estaba contenido en el supuesto acuerdo.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, uno de los principales negociadores del acuerdo acordado el viernes, sugirió el lunes que no estaba al tanto de otro acuerdo.

Fuente: Expansión