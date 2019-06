Feria de las Culturas amigas, ‘alcohol, drogas y otros’

México.-La siguiente es la carta emitida a la sección Yo lector, deExcelsior,publicada este miércoles y en la que Liliana Mendoza da un panorama de la deplorable imagen que percibió del evento.

FERIA DE LAS CULTURAS AMIGAS

La Feria de las Culturas Amigas es un evento familiar que busca promover la interculturalidad y pretende fortalecer lazos diplomáticos entre México y otras naciones.

Cada vez que se realiza, las personas que participan en los stands vienen de otros países y nos aportan un poco de su cultura, sin embargo, este año se ha salido de control y lo que hemos podido mostrarles como mexicanos ha sido deplorable.

No sé si se deba a un problema de administración, pero la cantidad de gente que ha asistido es demasiada y el lugar no ha podido contenerlos. Igualmente, y esto sí me consta que es problema de nosotros, el trato que se ha dado a los espacios públicos ha sido nefasto: la gente tirando toda su basura, consumiendo alcohol, drogas y otros estupefacientes.

La imagen que hemos transmitido en esta feria no ha sido para nada amistosa, sino todo lo contrario: descontrolada e irrespetuosa. No hay que olvidar que es un evento para todo público y como tal debe mantener su estatus familiar; asimismo, privilegiar las buenas maneras, el respeto y la gratitud porque se realice una actividad de esta magnitud y gratuita para los visitantes.

LILIANA MENDOZA CIUDAD DE MÉXICO

