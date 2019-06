Maribel Guardia revela increíbles tips de belleza

México.-Maribel Guardia sorprendió durante su estancia en el matutino de Televisa, al revelar algunos de sus secretos de belleza. Lo que sorprendió es que dijo que diariamente mantiene su figura con únicamente 7 minutos diario de ejercicio intenso aeróbico y de peso para los músculos.

Maribel invitó a todas a probar este método de ejercicio que aseguró bajó de internet y que no deja de hacer en donde este. También dijo que todas las mañanas toma una cucharadita de bicarbonato con el jugo de un limón y un baso de agua, después come linaza para estar desinflamada.

“Haces aeróbico y músculo. Háganlo una semana y van a ver los resultados, es increíble y solamente te quita siete minutos al día, lo haces en tu cuarto, no hay excusa para que no lo hagas, en el hotel, donde quieras”. MARIBEL GUARDIA

Nunca te vaz a ver más joven de lo que eres, pero si serás una digna exponente de tu edad, dijo Maribel

“Yo le digo a las chicas que deben comer sano, mover mucho el cuerpo, subir escaleras, bajar escaleras, comer sano, yo de vez en cuando cometo mis pecaditos, me encanta comer pollo con ensaladas, me como una tortilla, pero ya, el resto del día yo no como pan, ni tortillas, ya de vez en cuando pues igual me como un chocolate”. MARIBEL GUARDIA

La guapa costarisense de 60 años se ha hecho popular en las redes sociales con memes que la colocan como el ejemplo de cuerpo al que toda mujer quiere lucir a su edad luciendo. En conclusión los secretos para verse bien son: hacer ejercicio, comer sano y mantenerte delgada.

Cabe señalar que Maribel desde el 2018 ha dicho que prepara un libro, en el cual dará tips de belleza y cuidado .