Reducir costos en materia política y electoral: Mario Delgado

México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló ayer que reducir costos en materia política y electoral “no representa un riesgo” para los órganos electorales, pues se buscará hacerlos “más eficaces” e introducir nuevas prácticas que abaraten los procesos.

Lo anterior, luego de participar en la inauguración de los Foros de la Reforma del Estado y Electoral, que se efectuó en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a la prensa, el legislador apuntó que el objetivo de esta reforma es “reducir el costo de la política, que significa disminuir el de los partidos políticos”, y ya existe “una propuesta (de reforma) para que el financiamiento público se reduzca a la mitad”.

Esto no representará un riesgo para los órganos electorales, porque “se tiene que hacer con mucha conciencia, con mucho cuidado, analizando donde hay espacio para los ahorros, pero sin poner en riesgo en ningún momento la certidumbre y el eficaz funcionamiento de éstos”, comentó.

Los órganos electorales deben hacerse más eficientes. “No podemos cruzarnos de brazos y aceptar que somos la democracia más cara del mundo; creo que hay espacios para optimizar, hay que revisarlo, siendo muy cuidadosos de que no se altere la certidumbre y eficacia de estos órganos”.

Añadió que se trata de “hacerlos más austeros y de introducir políticas o prácticas nuevas, por ejemplo: la urna electrónica, voto electrónico, que eso requiere de una inversión inicial importante, pero abarata enormemente todo el proceso electoral”.

Respecto de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs), señaló que deben ser revisados, “ver cuánto cuestan, ver los resultados que están dando. Hay resultados muy diferentes, dependiendo de los estados”.

“Hay OPLEs que claramente no tienen la autonomía que se deseaba, y no están siendo eficaces, no son confiables para dar certidumbre a los resultados electorales”, agregó.

Delgado Carrillo aseveró que “de ninguna manera se va a improvisar. Lo decimos desde ahorita, vamos a buscar el consenso en esta reforma político-electoral y del Estado”.

“Tenemos muy claro el compromiso del Presidente de la República que hizo desde el primero de julio: vivir en una auténtica democracia, todas las reformas que vayan impulsadas a eso por supuesto que las vamos a impulsar y buscar el consenso de todos los partidos políticos”.

Con información de la Cámara de Diputados