Así no, señor presidente, eso es burla

Héctor Moctezuma de León.

Así no, señor presidente, levantar el brazo a quien ha mostrado una total incapacidad para gobernar la Ciudad de México, es una burla al pueblo bueno. En estos seis meses que la doctora Claudia Sheinbaum ha estado al frente del gobierno capitalino, los delitos han crecido en forma por demás alarmante, los problemas de vialidad son cada vez más graves y los capitalinos sufrimos todos los días las consecuencias de un transporte ineficiente y caduco. Vivimos en una constante zozobra, no sabemos si al salir por las mañanas de nuestras casas, vamos a regresar.

Usted, señor presidente, constantemente dice en las conferencias mañaneras que se terminó la corrupción, sin embargo, en la Ciudad de México la jefa del gobierno muestra una total ineficiencia para llevar las riendas de la gran urbe, y quiero decirle que la ineficiencia es también una forma de corrupción.

Un funcionario público no se la puede estar pasando sólo echando culpas a quien lo antecedió. Ustedes los políticos, cuando realizan sus campañas, sean nacionales o locales, reciben información directa de la población que asiste a sus mítines o actos proselitistas, entonces no pueden decir que no sabían a qué le tiraban cuando asumieron el cargo.

La doctora Sheinbaum tiene una larga trayectoria en la academia, la conocen bien en la UNAM y en algunos foros científicos del mundo, fue secretaria del medio ambiente en el gobierno que encabezó precisamente Andrés Manuel López Obrador, incluso fue su mano derecha, pero ahora parece ser víctima del principio de Peter, llegó a su nivel de incompetencia, no dio el kilo como dicen en mi pueblo.

No hay tales grandulones que quieren perjudicar a la doctora, lo que hay son millones de capitalinos que quieren salir a las calles de la gran ciudad sin el temor de ser agredidos, de regresar para reunirse con sus seres queridos cansados después de una jornada de trabajo.

Esa porra que le echó en la Alcaldía Gustavo A. Madero a la doctora, me recuerda mucho aquella que, en Chiapas, le dedicó Enrique Peña Nieto a Rosario Robles: “No te preocupes Rosario” y todos saben qué pasó después con la ex–perredista. No se burle por favor.

*****

Angelitos, así como angelitos, no se comportan los dirigentes de la Iglesia de la Luz del Mundo, porque en la Comisión de Derechos Humanos existen cuando menos unas 900 denuncias en su contra por abusos sexuales y de otra índole… Le recomiendo al canciller Marcelo Ebrard que vea la serie Trump que produjo Netflix, para que se entere que desde muy joven el de los pelos anaranjados se distinguió como un gandalla, que extorsionó al alcalde neoyorkino Kosh, a quien le arrancó más de 70 millones de dólares del erario, de la mano de un abogado de la mafia, para construir la famosa Torre Trump en el centro de Manhattan… Una gran arbitrariedad pretende cometer el Grupo Radio Centro con un grupo de empleados que fueron despedidos y a los que no se les quiere liquidar de acuerdo a derecho, incluso los directivos pretende declarar la quiebra para evitar el pago de las liquidaciones… Duro y a la cabeza se fue Porfirio Muñoz Ledo, quien aseguró que México ya le hizo su muro, con la Guardia Nacional, a Trump.

circuitocerrado@hotmail.com