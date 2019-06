¿Corrupción dentro de la SSC-CDMX?

Raúl Flores Martínez.

Algo que fastidia de la llamada Cuarta Transformación, son sus aires de pureza, esos aires de su batalla contra la corrupción consintiendo la corrupción.

Al menos en la Ciudad de México, la misma que encabeza Claudia Sheinbaum, la misma que se hunde cada vez más en el abismo de la inseguridad, tiene sus trofeos para la impunidad y corrupción.

Uno de los casos más emblemáticos está dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Jesús Orta. Esta funcionaria es Dinorah Guadalupe Salazar Batalla.

Esta funcionaria policial ha tenido diversas investigaciones por estar vinculada con elementos dedicados al robo de transporte, incluso ha sido suspendida de sus funciones en distintos momentos por obtener recursos no comprobables.

Ahora, este mando de la SSC es denunciada por diversos elementos a su cargo de tener varios privilegios, entre los que destacan tener a varios policías a su disposición que son utilizados como choferes para sus hijos.

A continuación dejó parte de una carta que nos hicieron llegar varios elementos de la SSC de la CDMX:

“Ahora resulta que la única que puede tener privilegios es Dinorah Guadalupe Salazar Batalla, es que ella tenga un Jeep patrulla, un charger patrulla, un Jetta con placas particulares para su uso personal, además un vision para su hija y un Cruze para su hijo, siendo que todos los vehículos tiene chófer las 24 hrs para ella y su familia”.

“JEFA de gobierno Claudia sheinbaum SR SECRETARIO de la SSC Jesús orta SR SUBSECRETARIO JEFE máximo le pedimos umildemente que le pongan alto que le pongan alto a toda esta clase de abusos por parte de Dinora Salazar batalla ya que además quita y pone mandos así como son JUD ( jefe de unidad departamental ) a su antojo cobrando por puestos que les da ella ya basta que donde se para Dinora quiera umillar muy groseramente a gente uniformada policías le pedimos nuevamente que dé favor aga algo para que deje de aser CORRUPCIÓN dentro de la SSC por parte de Dinora si no creen en este comunicado de la corrupción de Dinora como venta de plazas etc etc solo chequen todos los viajes que ase a diferentes partes del mundo varias veces por año”.

Por años han tenido a este mando policíaco dentro de las filas de Seguridad Pública de la capital del país, investigaciones van y vienen, y aún sigue ahí.

La pregunta es: ¿Quién la protege? ¿A quién le rinde cuentas?

Esto es parte de lo que defiende el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo defienden a pesar de que en sus discursos lo combaten, así la llamada 4T.