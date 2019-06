¿De verdad alcanza con vender el avión?

El gobierno debe quitar la iniciativa a Trump en el discurso de la migración: le fue mal con ser reactivo, desde que, siendo todavía equipo de transición, tuvo que desmentir a The Washington Post por publicar ¡en el mes de noviembre! lo que acordó Ebrard… la semana pasada.

TWP publicó hace siete meses que, el que sería desde el 1 de diciembre nuevo gobierno en México, había alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca para que los centroamericanos solicitantes de asilo esperaran aquí, mientras sus casos eran revisados por tribunales de Estados Unidos.

Es decir, lo mismo que acaba de acordar el canciller en Washington. Sólo que, en cuanto aquel equipo de transición empezó a gobernar incentivó la migración de centroamericanos con promesas de visas de trabajo, como ocurrió apenas el 18 de marzo pasado.

Ocurre igual con el anuncio de que la estancia de migrantes aquí (actualmente están atravesando México 150 mil) puede ser costeada con la venta del avión que utilizaba el anterior presidente, valuado por el actual gobierno en 130-150 millones de dólares.

Dijo ayer el presidente: “Vamos a ayudar a los centroamericanos para que tengan trabajo en sus lugares de origen y trabajo en México, porque va a haber para todos. Donde come uno comen millones. ¿De dónde va a salir el dinero?: de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial”.

Sin embargo, el secretario de Comunicaciones y Transporte de su gobierno tiene otros datos. Según Javier Jiménez Espriú, al comparecer en el Senado el pasado 9 de abril:

“No habrá recuperación de dinero por la venta de avión presidencial. Con lo que se obtenga sólo se dejará de pagar el costo del arrendamiento financiero por su adquisición. El avión lo adquirió Banobras en un arrendamiento financiero, iba a costar seis mil y pico de millones de pesos en 15 años y nos ha costado la mitad tal vez, y se ha utilizado no sé, quizá 6 años. O sea, no vamos a recuperar dinero, vamos a dejar de pagar lo que falta por los años siguientes”.

¿Así o más claro?: No saldrá de la venta del “lujoso avión presidencial” la manutención aquí de los migrantes centroamericanos, los cuales, de acuerdo con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, rebasarán “en los próximos meses 50 mil, sólo los que pedirán refugio”.

Un ejemplo de lo que cuesta mantener a los migrantes lo tiene un país tan rico como Estados Unidos, que dispone de un presupuesto anual para hospedaje y cuidado de refugiados de dos mil 800 millones de dólares anuales (56 mil millones de pesos) y aun así no le alcanza.

Definitivo: el discurso de nuestro gobierno sobre migración…

No aguanta.