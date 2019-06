Equipo de Liga MX que quiera a Giovani dos Santos debe pagarle 10 mdp mensuales

México.- Desde queGiovani dos Santos fue cortado del LA Galaxy a inicios de marzo, varios clubes, principalmente de la Liga MX, se han acercado a la MLS para conocer las posibilidades de contratarlo.

El último de ellos fue Rayados de Monterrey, conjunto que, según reporta El Francotirador en su columna de Récord, casi se va de espaldas cuando supo las altas pretensiones económicas del canterano del Barcelona.

Y es que si La Pandilla quiere hacerse con los servicios de Dos Santos deberá pagarle 125 millones de pesos anuales (6.5 millones de dólares), salario con el que todavía está registrado. Es decir, el internacional azteca ganaría poco más de 10 mdp por mes.

Pese a la inflación que han sufrido últimamente los distintos mercados futbolísticos en el planeta, dichas cifras están fuera de los estándares del balompié mexicano. Aunque se sabe que Giovani está más que interesado en unirse a Rayados, donde incluso ya jugó pero en categorías inferiores, lo cierto es que deberá bajar sus expectativas salariales para cumplir tal deseo.

Salario de crack, rendimiento por debajo de la media

El sueldo al que aspira el mayor de los Dos Santos supera al que perciben elementos como André-Pierre Gignac, la máxima estrella de la Primera División mexicana desde hace por lo menos tres años.

No obstante, el rendimiento del ex Villarreal no justifica tan cuantiosas cantidades, sobre todo tomando en cuenta que desde octubre pasado no juega un partido de índole oficial. Además, a sus 30 años viene arrastrando varias lesiones, de modo que la inversión en él quizá no sea muy redituable.

Sdp