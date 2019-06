‘Men in Black: International’ lidera taquilla en cines, aunque no alcanza lo esperado

Hollywood parece estar sufriendo de otro caso contagioso del aparente cansancio que existe con las franquicias durante este verano boreal, ya que “Men in Black: International” y “Shaft” se convirtieron en las últimas secuelas rechazadas por gran parte los cinéfilos en América del Norte.

“Men in Black: International”, de Sony, lideró la venta de boletos en la taquilla norteamericana este fin de semana con 28,5 millones de dólares, pero todavía no cumple con las expectativas, ya que esta cifra representa aproximadamente la mitad de lo recaudado por anteriores versiones del filme de ciencia ficción durante su primer fin de semana en los cines.

Si Bien no se esperaba que la cinta protagonizada por Tessa Thompson y Chris Hemsworth alcanzara el éxito de las primeras películas protagonizadas por Will Smith y Tommy Lee Jones, pero los analistas anticipaban que en su primer fin de semana recacaudara más 30 millones de dólares.

“Men in Black: International” no fue la única secuela que recibió este fin de semana un menor apoyo del esperado por parte del público. “Shaft”, distribuida por Warner Bros y producida por New Line Cinema, consiguió solo 8,3 millones de dólares en su estreno, menos de la mitad de lo esperado.

La anterior versión de “Shaft” debutó en 2000 con 21,7 millones de dólares.

En un segundo lugar no muy lejano en recaudaciones se ubicó esta semana otra secuela: “The Secret Life of Pets 2”, de Universal Studios. La cinta recaudó 23 millones de dólares en su segundo fin de semana en las salas, lo que representa una caída del 49% respecto a su primera versión.

