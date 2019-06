AMLO debe corregir equivocaciones o causará un desastre económico: Coparmex

México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que las decisiones equivocadas y basadas en caprichos que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, comienzan a mostrar impactos negativos, por lo que de no tomar una verdadera estrategia podría ser desastroso para el país.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que es responsabilidad del estado mexicano invertir bien los recursos de los mexicanos a fin de fomentar el crecimiento económico sólido y constante.

“De no comenzar a tener una visión estratégica de largo plazo, que realice inversiones de alto valor agregado y no caprichos, las consecuencias podrán ser desastrosas“, aseveró el representante empresarial de la Coparmex.

Expuso que las decisiones de inversión del gobierno, no están apegadas a estándares técnicos básicos; “su obsesión con invertir en una refinería no tiene sustento ni ambiental, ni económico. La idea de solventar financieramente a Petróleos Mexicanos (Pemex) no es viable“.

Indicó que esto, aunado a factores internacionales ha hecho que la economía nacional actualmente crezca a los niveles más bajos de la décadas. “Por un lado la inversión no siente confianza para invertir ante las aparentemente erráticas decisiones del gobierno. Por otro lado, los recortes al empleo del gobierno han reducido la capacidad de consumo”.

El empresario resaltó que las decisiones del gobierno sólo han abonado a aumentar las inquietudes y reducir la certidumbre. “Es urgente mejorar la toma de decisiones de política pública; se debe procurar la sostenibilidad financiera del país gastando de forma eficiente, buscando en cada inversión los más altos retornos económicos y sociales”.

De Hoyos Walther señaló que los grandes proyectos de inversión necesitan estar apegados a los estándares técnicos, ambientales y legales, y contar con claridad en su ejecución y viabilidad financiera.

“El llamado a la transformación que los llevó a convencer a millones de mexicanos no debe quedarse sólo en el discurso. Necesitamos pasar cuanto antes a las acciones que sienten las bases para un país más competitivo y con un mejor futuro para todos”, afirmó.

